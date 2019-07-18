Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında otobüs şoförüne hapis cezası

Pendik’te okula giden lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete’ye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otobüs şoförü, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı. Mahkeme, şoförün sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti.

Pendik’te 30 Aralık 2016 tarihinde okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete’ye çarparak ölümüne neden olan eski İETT şoförü Tarık Ulka’nın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tarık Ulka katılırken, Sude Mete’nin babası Ekrem Mete ile avukatları İlker Başer de salonda hazır bulundu.

“Görme kaybına rağmen otobüs kullanmıştır”

Duruşmada söz alan katılan avukatı İlker Başer, “Burada amaç sanığın ceza alması değil, gözündeki görme kaybına, yüksek şekere rağmen daha fazla para kazanmak için otobüs kullanarak bir cana mal olunmasına ceza verilmesidir. Burada yalnız sanık değil, bu durumdaki şahsı çalıştıran müdürü ve insan kaynaklarının da sorumluluğu vardır. Bu nedenle bu şekilde araç kullanan kişiler varsa onlara caydırıcı olması bakımından sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini talep ederiz” dedi.