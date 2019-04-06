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Liseli Uğur, 18 yaşında muhtar oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lise öğrencisi Uğur Alan (18), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçildi.

Liseli Uğur, 18 yaşında muhtar oldu

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lise öğrencisi Uğur Alan (18), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçildi.
İlçeye bağlı 315 seçmenin bulunduğu Söğütlü Mahallesi’nde muhtar adayı olan Uğur Alan, kendisine rakip çıkmayınca, kullanılan 194 oyun 161’ini alarak muhtar oldu. Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi olan Uğur Alan, Hilvan İlçe Seçim Kurulu'ndan muhtarlık mazbatasını ve mührünü aldıktan sonra okulun yolunu tuttu. Okulda arkadaşları tarafından sevinçle karşılanan Alan, ardından makine atölyesinde öğretmeni Faruk Günay ve arkadaşları ile birlikte tornanın başına geçerek dersine devam etti.
Bir taraftan da üniversiteye hazırlanan Uğur Alan, seçimlerden başarılı çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, '"Ailemin ve yakınlarımın destekleriyle Söğütlü Mahallesi'ne muhtar oldum. Bir taraftan eğitim hayatımı devam ettirip, diğer taraftan da muhtarlık görevimi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Türkiye'de yeni seçilen tüm muhtarlara başarılar diliyorum" dedi.
Medeni cesaretinden dolayı öğrencisi Uğur'u tebrik eden Makine Bölümü Öğretmeni Faruk Günay ise, "Okulumuzun başarılı bir öğrencisi olan Uğur, seçimlerden önce bize gelerek böyle bir girişimde bulunacağını söyledi. Biz de bu konuda kendisine destek olduk. Medeni cesaretiyle okulumuzun gurur kaynağı olan öğrencimiz, inşallah diğer öğrencilerimiz için bir idol olur. Hem eğitim, hem de yeni görevi için kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.
'TÜM TÜRKİYE'YE KANITLAYACAĞIM'
Aldığı oylarla muhtar seçildikten sonra sosyal medya hesabında mutluluğunu paylaşan Alan, yayınladığı mesajında, "18 yaşında genç birinin muhtarlık yapabileceğini, tüm Türkiye’ye kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.

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Liseli Uğur, 18 yaşında muhtar olduLiseli Uğur, 18 yaşında muhtar olduLiseli Uğur, 18 yaşında muhtar olduLiseli Uğur, 18 yaşında muhtar oldu

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