Liseli Ulaş, denizde boğuldu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için denize giren lise öğrencisi Ulaş Güngör (18), boğuldu.

Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ulaş Güngör, dün öğle saatlerinde bir grup arkadaşı ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Halk Plajı'na gitti. Yüzme bilen Güngör, kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra bir anda suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdaki tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, bot ile Güngör'ü bulunduğu yerden alarak, kıyıya getirdi. Sağlık ekipleri, bir süre Güngör'ü suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşama döndürmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı.

Ailesinin iki çocuğundan biri olan Ulaş Güngör'ün cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Güngör'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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