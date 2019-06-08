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Liseli Ulaş, denizde boğuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan lise öğrencisi Ulaş Güngör'ün (18), Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak İzmir'in Kınık ilçesi, Yukarı Mahalle, Aşık İbrahim Sokak'taki evlerinin önüne getirildi.

Liseli Ulaş, denizde boğuldu (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan lise öğrencisi Ulaş Güngör'ün (18), Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak İzmir'in Kınık ilçesi, Yukarı Mahalle, Aşık İbrahim Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde Hüseyin Güngör, annesi Menekşe Güngör ve kardeşi Yağmur Güngör ile gencin okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Burada helallik alınması ve Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından Güngör'ün cenazesi öğlende, kırsal Büyükoba Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından, Güngör'ün cenazesi toprağa verildi.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)

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