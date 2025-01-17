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  4. Liseli Yağmur çekiçli vahşetten şans eseri kurtulmuş: Sur canisi Semih Çelik'i hatırlattı! "O gün gitseydi kesinlikle cenazesini alacaktık"

Liseli Yağmur çekiçli vahşetten şans eseri kurtulmuş: Sur canisi Semih Çelik'i hatırlattı! "O gün gitseydi kesinlikle cenazesini alacaktık"

17.01.2025 12:06
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İstanbul'da müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan öğrenci, aslında hoşlandığı kız için yaptığı korkunç planı "Önce çekiçle bayıltıp bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" diyerek anlatmıştı. Hoşlandığı sınıf arkadaşı Yağmur'un yüreklerin dayanamayacağı vahşetten şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Yağmur, o gün yaşadıklarını ve cani öğrenci hakkında detayları anlatırken babası, Semih Çelik adlı caninin surlarda işlediği cinayeti anımsattı.

Liseli Yağmur çekiçli vahşetten şans eseri kurtulmuş: Sur canisi Semih Çelik'i hatırlattı! "O gün gitseydi kesinlikle cenazesini alacaktık"

Büyükçekmece’de okulun müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y.E., ifadesinde "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götüreceğim orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçaklayacaktım. Parçalara ayıracaktım" demişti. Bu kan donduran ifadelerin hedefindeki liseli Yağmur'un, o gün okula uyanamadığı için gitmeyince vahşetten kurtulduğu ortaya çıktı.

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"ARKADAŞIM KİTABIN ARASINDA BIÇAK GÖRMÜŞ"

Yağmur, dengesiz hareketlerini fark etmiş, son zamanlarda kendisine aşırı ilgi gösteren o arkadaşından uzaklaşmıştı. Show Haber'e konuşan Yağmur, "Bir süredir planlıyor gibiydi. Ya birisini bıçaklayacaktı ya vuracaktı. Bana hediye aldığını söyledi, kitabın arasında olduğunu söyledi. Arkadaşım, kitabın arasında bıçak gördüğünü söyledi" dedi.

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ŞANS ESERİ KURTULDU

Tesdüfen o gün okula gitmeyen Yağmur şans eseri kurtuluşunu "Ben uyanamadım, annem de uyandırmadı" diye anlatırken annesi ise "Şükürler olsun ki göndermemişim" dedi.

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"O GÜN OKULA GİTSEYDİ KESİNLİKLE CENAZESİNİ ALACAKTIK"

Yağmur'un babası "Canlı bomba gibi etrafa bırakmışlar, kime saldırırsa saldırsın. O gün okula gitseydi kesinlikle cenazesini alacaktık. Benim kızım son anda kurtuldu ama sizin kızınız kurtulamayabilir" sözleriyle tüyleri diken diken etti.

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AZ KALSIN İKİNCİ SUR VAKASI YAŞANACAKTI

Baba ayrıca olayı surlardaki vahşete benzetti. Geçtiğimiz yıl İstanbul'un Fatih ilçesinde Semih Çelik isimli cani 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yarım saat arayla öldürmüştü. Uzuner'in vücudunu parçalayan ve Edirnekapı surlarından kesilmiş başını atan cani, daha sonrasında ise atlayarak intihar etmişti.

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Öğrenci-öğretmen ilişkileri güçlendirilmeli.
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Zihinsel sağlık desteği artırılmalı.

NE OLMUŞTU?

Olay, salı Büyükçekmece Kumburgaz’daki bir lisede meydana gelmişti. 10. sınıf öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitmiş, okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.’yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçmıştı.

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.’nin asıl hedefinin aynı okuldaki bir kız öğrenci olduğu ortaya çıkmıştı.

B.Y.E., polise olayları anlatırken, “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı" dediği öğrenilmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
lise Semih Çelik
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