Liseli Zeynep, Stanford'dan kabul aldı

İZMİR, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Zeynep Naz Avcı, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nde bir akademik dönem eğitim almak üzere kabul alarak başarısıyla hem ailesine hem de okuluna büyük gurur yaşattı.

Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'de 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Çiçekliköy'de hizmete açtığı 50. Yıl Kampüsü'ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Zeynep Naz Avcı, 17 yaşında olmasına rağmen kariyeri yolunda büyük bir başarıya imza attı. Zeynep Naz Avcı, ABD'deki Stanford Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden kabul aldı. Zeynep Naz bu başarısıyla, dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan 8 haftalık bu programda, Stanford Üniversitesi'nde okutulan kredili dersleri alma şansını yakaladı.

TEK LİSE ÖĞRENCİSİ OLDU

Zeynep Naz'ın tek Türk ve lise öğrencisi olarak kabul aldığı programda Finlandiya, Güney Afrika, Çin, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın her yerinden öğrenciler eğitim görüyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte derslere giren Zeynep Naz, tek lise öğrencisi olmasına rağmen okula kolay uyum sağladığını ve gerçekten isteyip emek verdikten sonra hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyledi. Zeynep Naz, iki aylık program süresinde hem Stanford Üniversitesi'nde derslere girdiğini, hem de Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden birçok kişiyle tanışıp fikir alışverişi yapma şansı bulduğunu dile getirdi.

KADINLARA ÖRNEK OLMAYI İSTİYOR

Elektrik-elektronik mühendisliği ve astrofizik alanlarında dersler alan Zeynep Naz Avcı, gelecekte de astronomi ve mühendislik alanlarında bir kariyer hedeflediğini, özellikle bu süreçte toplumun kadın mühendislere olan önyargısını yıkmayı ve kendinden sonra gelecek öğrencilere de örnek olmayı amaçladığını belirtti.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Dr. Aylin Gil de, Zeynep Naz'ın başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Gil, "Zeynep Naz'ın başarısı, okulumuzda aldığı başarılı ve kaliteli eğitimin bir sonucu. Tek Türk ve tek lise öğrencisi olması ise ayrı bir gurur kaynağı hepimiz için. Emeklerinin karşılığını alması hepimizi çok sevindirdi" diye konuştu.

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