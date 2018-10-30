Liseli Zülal'in kanserin yayılımını önleme projesine uluslararası ödül

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, 12'nci sınıf öğrencisi Zülal Cengiz (17), pankreas kanserinin yayılmasını engellemeye yönelik yaptığı çalışmayla 9'uncu INSPO Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları'nda sağlık alanında mansiyon ödülü aldı. Cengiz, projesi ile MILSET Europe'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Karesi ilçesindeki Rahmi Kula Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Zülal Cengiz, pankreas kanseri üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda 9'uncu INSPO Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları'nda sağlık alanında mansiyon ödülü alırken, projesi ile MILSET Europe'da Türkiye'yi temsil edevek. Karesi Belediyesi'nin de destekleriyle katıldığı yarışmada pankreas kanserinin yayılmasını ve diğer organlara sıçramasını engelleyecek olan projesiyle sağlık alanında önemli bir başarıya imza atan Zülal Cengiz, Proje Danışmanı Hülya Cankorur ve Okul Müdürü Vejdi Ademoğlu ile birlikte Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

KANSERİN YAYILMASINI ENGELLEYECEK

Pankreas kanserinin en yüksek ölüm oranına sahip kanser türü olduğunu söyleyen Zülal Cengiz, "Propolis içeriğindeki en önemli antikanser özelliğine sahip olan kafeik asit fenetil esterin sitotoksik etkisini belirlemek ve pankreas kanseri hücrelerindeki etkilerini gözlemlemek istedik. Öncelikle propolisi araştırdık ve antikanser ve antibakteriyel özellikleri başta olmak üzere birçok özelliğini gözlemledik. Projedeki amacımız pankreas kanseri hücrelerinin yayılımını engellemekti" dedi.

Yarışmanın finalistleri arasında yer aldığı açıklandığında büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Zülal Cengiz'in en büyük hayali ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmak ve cerrah olmak. Romanya'da Balıkesir ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydeden Cengiz, "İnsanlara yardım etmekten, fayda sağlamaktan mutluluk duyuyorum. Başta pankreas kanseri olmak üzere kanser türleri üzerine çok araştırma yaptım. Bu alanda yoluma devam etmek ve insanlara kesin çözüm olmak istiyorum. İnsanlarla temas halinde olmak, onların duygularını, düşüncelerini duymak, hastalıklarını nasıl anlattıklarını dinlemek istiyorum” diye onuştu.

'DÜŞÜNCE HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Zülal Cengiz'in başarısıyla gururlandıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bilim çağında, çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmemiz son derece önemli. Düşünce her şeyden önemli. Tüm hayatımızı düşünce kolaylaştırır. Tüm dünyayı güzelleştirmek için yakın çevremizi düzeltmemiz yetmez. Dünya insanı olma yolunda ilerlemeliyiz" dedi.

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