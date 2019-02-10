Liseliler 25 bin liraya CNC tezgahı üretti

RİZE (AA) - Rize'de Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan CNC tezgahını 25 bin liraya imal etti.

Metal işleri bölümü öğretmeni Cengiz Kangal, makine bölümü öğretmeni Gökhan Aydın ve öğrenciler, eğitim amaçlı kullanılmak üzere 2,40 metre uzunluğunda ve 1,60 metre genişliğinde CNC tezgahı yapmak için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla yaklaşık iki aylık çalışma sonucu öğretmen ve öğrenciler, CNC tezgahını 25 bin liraya mal etti. Bilgisayar laboratuvarında yaptıkları çizimleri makineye bağlı dizüstü bilgisayara aktaran öğrenciler, tasarladıkları şekilleri ahşaba işliyor.

CNC tezgahıyla kazıma ucu değiştirildiğinde mermer ve çelik üzerinde de işlem yapılabiliyor.

Okul Müdürü Mustafa Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin ürettiği makinenin ebatlarının diğerlerinden biraz daha büyük olduğunu belirterek, "Makineyi yaklaşık 25 bin liraya mal ettik. Piyasa değeri 75 ile 80 bin lira arasında değişiyor." dedi.