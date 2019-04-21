Liseliler 36 saatlik maratonda kodlama yaptılar

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Dalgıç, günlük hayatta karşılaşılan problemleri 21. yüzyılın enstrümanlarıyla çözmek için öğrencilerin bilgisayarda kodlama yaparak çözmeye çalıştığını anlatarak "Yapay zeka, kodlama bilimi burada çok önemli. Bir diğer önemli konu da organizasyonun tamamen öğrenciler tarafından yapılması. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası düzeye taşırız." diye konuştu.

Erbakır Fen Lisesi öğretmeni İzzet Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk liseler arası ulusal hackathon olimpiyatını düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

- "Teknoloji bağımlılığını teknoloji üreterek yeneceğimizi düşünüyoruz"

Okulun Bilişim ve Elektronik Topluluğu üyesi 11. sınıf öğrencisi İsmail Yaşar Kökçüler de maratonda, spesifik bir soruna kısıtlı sürede çözüm bulduklarını ve çözümlemede kodlamayı, yazılımı, bilişim araçlarını kullandıkları aktararak şunları kaydetti:

"Üretkenlik aslında kesintisizlikte ortaya çıkıyor. Genelde böyle etkinlikler üniversite düzeyinde düzenleniyor. Türkiye'de ve Avrupa'da lise düzeyinde ilk olması bakımdan da önemli. İnovatif, çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümler üretmek bizim buradaki en büyük temel gayemiz. 26 ilden 156 başvuru aldık. Maratonu 80 katılımcıyla sınırladık. Artık teknolojiyi yönetme kabiliyetini, liseye belki ortaokula hatta ilkokul düzeyine indirmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda en büyük problem olan teknoloji bağımlılığını teknoloji üreterek yeneceğimizi düşünüyoruz."

Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Viranşehir Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Demirkan ise obez insanların ya da günlük yiyecek miktarını sınırlayamayan insanların hayatını düzene sokabilmesi için geliştirdikleri web sitesi ve mobil uygulamayla ilgili bilgi verdi.