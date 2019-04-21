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Liseliler 36 saatlik maratonda kodlama yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

Denizli'de fen lisesi öğrenci topluluğunun düzenlediği maratonda, 80 lise öğrencisi 36 saat boyunca günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin yazılım geliştirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de lise öğrencileri, düzenlenen 36 saatlik kodlama maratonunda güncel problemlere çözüm üretecek yazılım yaptı.

Erbakır Fen Lisesi'nde Bilişim ve Elektronik Topluluğu öğrencileri tarafından 36 saatlik kodlama maratonu düzenledi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen "1. Ulusal Hackathon Maratonu"na, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 80 lise öğrencisi katıldı.

Teknolojiye ilgi duyan, bilişime meraklı lise öğrencileri, günlük hayata dair problemlerin çözümüne yönelik yazılım geliştirmek için cuma günü başlayan 36 saatlik kodlama maratonunda kurdukları takımlarla proje üretip dereceye girmeye çalıştı.

Dinlenme kabinlerinin oluşturulduğu maratonun son saatlerinde yorgun düşen bazı öğrencilerin başlarını masalara koyarak uyuduğu görüldü.

Erbakır Fen Lisesi öğretmeni İzzet Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk liseler arası ulusal hackathon olimpiyatını düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Dalgıç, günlük hayatta karşılaşılan problemleri 21. yüzyılın enstrümanlarıyla çözmek için öğrencilerin bilgisayarda kodlama yaparak çözmeye çalıştığını anlatarak "Yapay zeka, kodlama bilimi burada çok önemli. Bir diğer önemli konu da organizasyonun tamamen öğrenciler tarafından yapılması. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası düzeye taşırız." diye konuştu.

- "Teknoloji bağımlılığını teknoloji üreterek yeneceğimizi düşünüyoruz"

Okulun Bilişim ve Elektronik Topluluğu üyesi 11. sınıf öğrencisi İsmail Yaşar Kökçüler de maratonda, spesifik bir soruna kısıtlı sürede çözüm bulduklarını ve çözümlemede kodlamayı, yazılımı, bilişim araçlarını kullandıkları aktararak şunları kaydetti:

"Üretkenlik aslında kesintisizlikte ortaya çıkıyor. Genelde böyle etkinlikler üniversite düzeyinde düzenleniyor. Türkiye'de ve Avrupa'da lise düzeyinde ilk olması bakımdan da önemli. İnovatif, çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümler üretmek bizim buradaki en büyük temel gayemiz. 26 ilden 156 başvuru aldık. Maratonu 80 katılımcıyla sınırladık. Artık teknolojiyi yönetme kabiliyetini, liseye belki ortaokula hatta ilkokul düzeyine indirmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda en büyük problem olan teknoloji bağımlılığını teknoloji üreterek yeneceğimizi düşünüyoruz."

Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Viranşehir Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Demirkan ise obez insanların ya da günlük yiyecek miktarını sınırlayamayan insanların hayatını düzene sokabilmesi için geliştirdikleri web sitesi ve mobil uygulamayla ilgili bilgi verdi.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Emre Yaprak, birlikte problem çözmenin önemli olduğunu vurgulayarak "Bildiklerimizi paylaştık, bilmediğimiz problemleri birlikte çözdük. Çok güzel bir deneyim. 36 saatte ne yapabileceğimizi, elimizden neler gelebileceğini öğrendik." dedi.

Maratonun tamamlanmasının ardından lise öğrencileri, projelerinin sunumunu yaptı.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, Sudenaz Aşcı, Berna Kaya, Ceylin Gözüm ve Çağla Irmak Kılıç'ın yurtlarda ikamet eden öğrencilerin melatonin hormon dengesini koruyarak geceleri ihtiyaçlarını görmesi için geliştirdikleri "Slipper" projesi birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere para ve çeşitli ödüller verildi.

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