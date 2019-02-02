Liseliler 3D yazıcı tasarlayıp tekstil ürünü yaptılar

PAÜ’nün TÜBİTAK destekli “Denizli’de Tekstil Kültür ve STEAM ile Harmanlanıyor” adlı projesinin kapanış toplantısında projeye katılım gösteren liseli öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak tasarladıkları tekstil ürünleri sergilendi.

Lise öğrencilerinde yenilikçi uygulamaların, moda ve tasarımcı düşünmenin ve çok disiplinli çalışmaların önemi konusunda farkındalık oluşturmak, Buldan’ın geleneksel kumaşlarını tanıtmak amacıyla PAÜ tarafından hazırlanan projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını sırasıyla projenin yürütücüsü Öğretim Görevlisi Ayşe Özkal, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan gerçekleştirdi. Toplantının sonunda projeye katılım gösteren lise öğrencilerinin yerli üretim 3D yazıcılar kullanarak Buldan bezine bastıkları çalışmaların yanında batik boyama, el dokuma gibi ürünler de sergilendi.

“Eğitime ve tekstil sektörüne katkıda bulunmak istedik”

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Özkal, proje ile PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak eğitim ve özel sektöre küçük de olsa bir katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti. Projeye katılım gösteren lise öğrencilerinin 3 boyutlu yazıcılar ile ‘Buldan bezi’ ürünler üzerine baskılar yaptıklarını belirten Özkal, “Öğrenciler 3 boyutlu tasarım programlarını ve yerli üretim 3 boyutlu yazıcıları kullandı. Proje boyunca gerçekleştirdiğimiz diğer etkinlikler arasında batik boyama ve masa üstü tezgâhlarla el dokuması da yer almakta. Öğrencilere, proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler esnasında kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, bunların sarf malzemeleri ve tasarım programlarının sadece kullanıcı ve uygulayıcısı değil aynı zamanda bunların üreticisi olabilecekleri motivasyonunu da vermek istedik. Bu projenin sonucunda öğrencilerin öğrenim hayatlarının devamında ve kariyer hayatlarında edindikleri bu farkındalık doğrultusunda çalışmak istediklerini fark ettik” dedi.



