Liseliler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını oluşturdu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 690 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını oluşturdu.
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nin 690 öğrencisi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, öğretmenlerinin koordinesinde koreografi hazırladı. 5 gün boyunca prova yapan öğrenciler, öğretmenlerinin komutuyla tek sıra halinde yürüyüp, bedenleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturdu.
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