Liseliler cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavga anları kamerada
Mynet Haber
22 dakika önce
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Şanlıurfa’da aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu liseli iki grup, cadde ortasında birbirine girdi. Liselilerin tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. İşte detaylar...
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