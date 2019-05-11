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Liseliler çocuk istismarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'de lise öğrencilerinden oluşan Ölen Dünya Topluluğu, çocuk istismarı, şiddet ve tecavüz olaylarına yönelik tepki göstermek için sessiz eylem yaptı.

Liseliler çocuk istismarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de lise öğrencilerinden oluşan Ölen Dünya Topluluğu, çocuk istismarı, şiddet ve tecavüz olaylarına yönelik tepki göstermek için sessiz eylem yaptı. Topluluk üyeleri ağızlarını bantlayarak 20 dakika boyunca sessizce bekledi.
Kendilerini Ölen Dünya Topluluğu üyeleri olarak adlandıran lise öğrencilerinden oluşan bir grup, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Dünyanın kötü bir yer olma yolunda ilerlediği ve bunun sorgulanması gerektiği fikrinden yola çıkılarak oluşturulan grup, yürüttükleri toplumsal faaliyetler kapsamında bu kez de çocuk istismarı, tecavüz, şiddet olaylarına yönelik tepkilerini dile getirmek için sessiz eylem düzenledi. Ağızlarını bantlayarak 20 dakika boyunca sessizce duran gruptakiler, ellerinde ise 'Çocuk bedeninden elini çek', 'Bugün konuşmuyoruz, dik duruyoruz', 'Çocuk istismarına hayır' yazılı dövizler taşıdı. Ağızlarını topluluğu sembolize eden yeşil bantlarla bantlayan gençler, 20 dakika boyunca hareketsiz durarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Caddeden geçen bazı vatandaşlar da gençlere alkışlayarak destek verdi. Bazıları da sessiz eylemi cep telefonu kameraları ile görüntüledi.
Topluluk adına açıklama yapan Berktuğ Mutlu, "Ölen Dünya Topluluğu olarak bir şeylerin yapılması gerektiğini fark ettik ve ülkemizdeki adaleti sağlamak için yola çıktık. Ölen çocukların, tecavüz edilen çocukların farkındayız. Sadece siyasetçilerin değil, tüm gençlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Biz de topluluk olarak sessiz eylem yapmaya karar verdik" dedi.

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Liseliler çocuk istismarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdiLiseliler çocuk istismarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdiLiseliler çocuk istismarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdiLiseliler çocuk istismarına ağızlarını bantlayarak tepki gösterdi

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