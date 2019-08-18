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"Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:19 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımında, "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından, "#çokokuyancokgeziyor" etiketiyle Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gençlerle beraber at bindiği fotoğrafına da yer veren Selçuk, mesajında şunları kaydetti:

"Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Konya, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale ve Erzurum'dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz Gençlik Kampı'nda tatildeler. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan. Okumuşlar biz de gezdik hem de atla."

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