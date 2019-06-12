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Liseliler, değişim programıyla hem gezecek hem öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacak "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" ile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15 günlük sürelerle farklı kültürel zenginlikleri tanıma ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katılma imkanını yakalayacak - Proje kapsamında gelecek eğitim öğretim döneminde Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Rize, Bingöl, Diyarbakır, Sivas, Gaziantep ve Şanlıurfa'da bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerine yönelik öğrenci değişimleri yapılacak - Misafir edilecekleri okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görecek öğrencilere, okulun bulunduğu il ve bölgenin tarihi, kültürel zenginlikleri ve müzeleri tanıtılacak

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılacak "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" kapsamında 11 ildeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15 günlük sürelerle farklı kültürel zenginlikleri tanıma ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katılma imkanını yakalayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel zenginlikleri tanıması, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma duygularının gelişmesi amacıyla gelecek eğitim yılında Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Rize, Bingöl, Diyarbakır, Sivas, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki Anadolu İmam Hatip Liselerine yönelik 15 günlük sürelerle öğrenci değişimleri yapılacak.

Öğrencilerin eğitim öğretim sürecinin aksamaması amacıyla aynı programı uygulayan okullar arasında gerçekleştirilecek projede, gönüllülük esas olacak.

Projeyle öğrencilere Türkiye'nin kültürel zenginlik ve çeşitliğini tanıtarak öğrencilerin milli, manevi ve insani değerlerle kuşanması, farklı kültür çevrelerinde yetişmiş öğrencilerin sosyo-kültürel açıdan birbirlerini tanıması ve kardeşlik duygularının gelişmesine katkıda bulunması, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmesi hedefleniyor.

Okulların eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliğinde bulunması, farklı uygulama ve tecrübelerin paylaşılması da çalışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

- Gezip gördüklerini hikayelere dönüştürecekler

Bakanlıkça eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması ve değişim yapılacak illerin iklim şartları göz önünde bulundurularak projenin 12-26 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

İki hafta misafir edilecekleri okullarda akranlarıyla beraber eğitim görecek öğrencilere, okulun bulunduğu il ve bölgenin tarihi, kültürel zenginlikleri ve müzeleri tanıtılacak.

Öğrenciler, bu ziyaretlerin ardından gezi, hatıra yazıları, makale, öykü ve hikayeler kaleme alacak, çektikleri fotoğraf ve videolarla anılarını ölümsüzleştirecek.

Ayrıca misafiri oldukları şehirlerin medeniyetteki yeri ve önemi, sosyo-kültürel yapısı, doğal güzellikleri gibi bilgilerin yer aldığı pano, afiş, broşür, albüm, soru kartları, bulmaca, kara kalem, karikatür, resim, fotoğraf gibi atölye çalışmaları yapılacak.

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"Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi" Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü meb Milli eğitim Bakanlığı

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