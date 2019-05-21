Liseliler farkındalık için kitap okudu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde bir araya gelen liseliler, okumaya dikkat çekip, farkındalık yaratmak için çimlere ve banklara oturarak hep birlikte kitap okudu. Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Manisa Valiliği'nin 'Manisa Kitap Okuyor' kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Sarıgöl Hükümet Konağı önünde bir araya gelen 160 öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri Hasan Karakuş ve Yasemin Oral ile okulun öğretmen ve personeli de destek verdi. Farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrenciler, çimlere ve banklara oturarak yaklaşık 45 dakika boyunca hep birlikte kitap okudu. Lise Müdürü Kazım Erbay, "Valimizin il genelinde başlattığı kampanyaya öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz katıldı. Kitap okuma farkındalığına katkımız olsun" dedi.



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