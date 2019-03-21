Liseliler farkındalık için tekerlekli sandalye ve bastonla gezdi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için tekerlekli sandalye ve bastonla sokaklarda dolaştı.

Engellilerin yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları ve vatandaşların engellilere karşı yaklaşımı konulu farkındalık projesi hazırlayan öğrenciler, tekerlekli sandalye ve bastonla ilçe merkezinde yürümeye başladı. 6 öğrenci, birçok iş yeri girişinde engelli rampası olmadığı için içeri giremedi. Vatandaşların duyarlı davranması ve engellilerin yaşadıkları zorlukları göstermek adına etkinliği düzenlediklerini anlatan lisenin 12'nci sınıf öğrencilerinden Bahar Zincirkıran, "Engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bu projeyi hayata geçirdik. Maalesef vatandaşlarımızın engelliler konusunda çok bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Kısa süre de olsa empati kurmak ve kendimizi onların yerine koymak istedik. Engellilerin neler hissettiklerini yaşamak istedik ve bu konuda farkındalık oluşturduk" diye konuştu.

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