Liseliler okul çıkışında kaza yaptı: 2 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde okul çıkış saatinde minibüsle motosiklet çarpıştı. Motosiklet ve minibüs sürücüsünün arkadaş olduğu öğrenilirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik- Orhangazi Karayolu üzerindeki sağlık ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşrefzade Endüstri Meslek Lisesi’nden minibüsü ile evine gitmek isteyen Batuhan T. idaresindeki 16 FDJ plakalı minibüs ile Barış Taşçı yönetimindeki 16 FBP 34 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Barış Taşçı ve Seher Taşçı yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yine okul arkadaşları yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Minibüs şoförü Batuhan T. ile motosiklet sürücüsü Barış Taşçı’nın okul arkadaşı olduğu öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, motosiklet sürücüsü Barış Taşçı’nın ehliyeti olmadığı öğrenildi.

