HABER

Liseliler okul çıkışında kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde okul çıkış saatinde minibüsle motosiklet çarpıştı.

Bursa’nın İznik ilçesinde okul çıkış saatinde minibüsle motosiklet çarpıştı. Motosiklet ve minibüs sürücüsünün arkadaş olduğu öğrenilirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, İznik- Orhangazi Karayolu üzerindeki sağlık ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşrefzade Endüstri Meslek Lisesi’nden minibüsü ile evine gitmek isteyen Batuhan T. idaresindeki 16 FDJ plakalı minibüs ile Barış Taşçı yönetimindeki 16 FBP 34 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Barış Taşçı ve Seher Taşçı yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yine okul arkadaşları yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Minibüs şoförü Batuhan T. ile motosiklet sürücüsü Barış Taşçı’nın okul arkadaşı olduğu öğrenildi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, motosiklet sürücüsü Barış Taşçı’nın ehliyeti olmadığı öğrenildi.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Alanya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölüAlanya’da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandıUyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.