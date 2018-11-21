Liseliler okulu kuşevi ile donattı

Kuşların soğuk kış günlerinde barınması ve hayvan sevgisi konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla hazırlanan projede görev alan 300 öğrenci, okul binasına ve bahçedeki ağaçlara 240 kuşevi yerleştirdi, 60 kuşevini ise talep eden diğer okullara gönderdi.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Osmanlı döneminde birçok evde bulunan "kuşevi" geleneğini yaşatmak için çalışma başlattı. Öğrencilerin hazırladıkları proje ile okul idaresine başvurmasının ardından boş bir sınıf atölyeye dönüştürüldü.

Yağcı, "Osmanlı döneminden beri kuşevleri gerek mimari yapıda gerek çevre yapısında kullanılmakta. Biz de elimizdeki atık malzemeler ile bunları öğrencilerle bir araya getirdik ve kuş evlerini oluşturduk." dedi.

- "Amacımız başka canlıların olduğunu hissettirmek"

Projeye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yağcı, şöyle devam etti:

"Amacımız öğrencilere doğada başka canlıların olduğunu hissettirmek. Öğrencilerimiz bu projeyi hem yaparak, yaşayarak öğreniyorlar hem de 'Ben yaptım' diyerek diğer canlılara, ekolojik dengeye destek sağlıyor. Osmanlı döneminde hemen her mimaride kuşevi projesi vardı. Hatta zarafetin, iyiliğin sembolü olarak tanınırdı. Biz aynı hissi, aynı hassasiyeti öğrencilerimizle de oluşturmak istiyoruz. Dünyanın ilk hayvan hastanesini de Osmanlı kurmuştu. Gurabahane-i Laklakan'da gerek hasta leylekler gerek göçmen kuşları tedavi ediyordu. Öğrencilerimiz de kuşların kış aylarında sıcak yuvalara girdiğini, yaz aylarında sıcaktan korunduğunu gördükçe çok mutlu oluyorlar ve projemize severek destek çıkıyorlar."