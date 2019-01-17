"Biz de bu duyarlılığa sessiz kalmadık, plastik şişe kumbaraları ürettik. Önce okul bahçemizde bu kumbaraları koyduk. Baktık ki daha önce sağa sola atılan plastik şişeler bu kumbaralara atılıyor. Daha sonra da kurumların talebi üzerine şişe şeklinde yaptığımız plastik kumbaraların seri üretimine geçtik. Ülkemizde maalesef çöp ayrıştırma konusunu çok iyi uygulayamıyoruz. Kağıdı, poşeti, camı ayrı yere atmıyoruz. Tüm atıkları aynı çöp kutusuna atıyoruz. Artık plastik şişeler, öğrencilerimizin plastik duyarlılığıyla ürettiği bu kumbaralara atılıyor. Okulumuzun atölyesinde öğrencilerimizin ürettiği bu kumbaraları, çoğaltarak devam ettirmek istiyoruz."

- "Plastik şişelerin ayrıştırması kolaylaşacak"

Proje koordinatörü öğretmen Niyazi Sar da, plastiğin yüzyıllarca doğaya zarar verdiğini ifade etti.

Türkiye'de plastik atıklara karşı güzel kampanyalar yapıldığını anlatan Sar, "Biz de öğrencilerimizle duyarlılık göstererek katkıda bulunmak istedik. Daha önceleri, en azından su şişeleri sağa sola atılıyordu şimdi bu kumbaralara atılıyor. Kumbaralarda toplanan plastik şişelerin hem toplanması hem depolanması hem de ayrıştırması kolaylaşacak. Plastik insanlarda hastalıklara, hayvanların ve doğanın ölümüne neden oluyor. Biz de öğrencilerimizle buna karşı koymak için bu çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Doğan Alper, Türkiye'de plastik atıklara karşı başlatılan duyarlılığa destek olmak için plastik kumbarası ürettiklerini belirterek, "Plastik poşetler, pet şişeler yerlere atılıyordu. Biz de buna 'dur' demek için bu kumbaraları yaptık. Daha temiz bir dünya ve doğa için herkes katkıda bulunabilir." dedi.

Öğrenci Mehmet Ali Yener de, okulda başlattıkları bu duyarlılığı evinde ve mahallesinde de devam ettirdiğini belirtti. Yener, ürettikleri plastik toplama kumbaralarının kamu kurumlarının yanı sıra, Edirne'de nehir kenarı ve mesire alanlarına da konulması gerektiğini kaydetti.

