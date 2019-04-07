Liseliler, sanal mahkemede yarıştı

İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, çağın bilişim çağı olması nedeniyle hukukta bilgisayar kullanımı ağırlıklı bir çalışma olduğunu belirterek,“Lise öğrencilerine yüksek tahsilde hukuk eğitimine seçerlerse, bilgisayardan ne derecede yararlanabileceklerini, özellikle yapay zeka boyutuyla ilgili konuya derinlik getirme imkanı sunan bir yarışma. Hukuk iyi bir hizmetçi kötü bir efendidir. Eğer iyi amaçlar için kullanılırsa çok yararlıdır. Kötü açılardan zalimin elinde zulüm aracı olur” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması' hukuk fakültelerinde okumak isteyen lise öğrencilerine, hukuk alanına yatkınlıklarını ölçebilme fırsatı sundu. İki tur halinde gerçekleşen yarışmada okullarını temsil eden takımlar, kıyasıya yarıştı. Konusu ‘Kişisel Verilerin Korunması’ olarak belirlenen yarışmada, kişisel verilerin dijital ortamlarda sık sık paylaşılması sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekildi ve yasaya aykırı durumlarda karşılaşılabilecek olaylar ile haklarının nasıl korunabileceği ele alındı.

Elif VARAN, Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL,(DHA) - İLGİ alanı hukuk olan liseli gençler, İKÜ tarafından düzenlenen 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nda kıyasıya mücadele etti. Gençler kurulan sanal mahkemede, ‘davalı’ ve ‘davacı’ olarak karşılıklı haklılık mücadelesi verdi.

“KARİYER SEÇİMİNDE ÖĞRENCİLERE YARDIM SAĞLAYACAK”

Yarışmanın jüri üyelerinden Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun ise, “Bu yarışma, lise öğrencilerinin bilişim suçlarına aşina olmaları ve üniversite tercihlerinde hukuk fakültesi seçmeleri halinde, meslek hayatlarında karşılarına çıkabileceklerle ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlendi. Özellikle sanal ortamda işlenen suçların tanıtımı ve buna bağlı yargılamaların bilinmesi açısından da güzel bir organizasyon oldu” diye konuştu.

“BENİM İÇİN GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK”

Yarışmaya katılan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Halil Mutlu Meral, hukuk okumak istediği için yarışmaya katıldığını belirterek,“İlerde meslek hayatında da avukat olmak istiyorum. ‘Bir mahkemede avukat ne yapar? Hakim avukata nasıl davranır?’ bunları deneyimlemek, simülasyonu izlemek ve buradaki mentorlerimle konuşmak için geldim. İki günün sonunda da hukuk konusunda çok şey deneyimlemiş olarak buradan ayrılacağım” dedi.

“ADALET VE HUKUK HERKES İÇİN”

Yarışmaya katılan Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Simay Sarı ise, “Sayısal öğrencileri olmamıza rağmen adalet ve hukukun her insan için bir hak olduğu düşüncesiyle bu yarışmaya katıldık. Okulda arkadaşlarımla beraber gerçekten çok eğlenerek bu yarışmaya hazırlandık. Aslında hak ve adaletin her insan için olması bizi bu konuya daha da çok teşvik etti” dedi.

Jüri üyeliğini, Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri Öztürk, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İKÜ Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt ile Dr. Öğr. Üy. Cüneyt Bellican yaptığı yarışmada, en yüksek puanı alan takıma 15 bin lira, ikinci takıma 10 bin lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verildi.

