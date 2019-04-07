HABER

Liseliler, sanal mahkemede yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

İLGİ alanı hukuk olan liseli gençler, İKÜ tarafından düzenlenen 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nda kıyasıya mücadele etti.

Elif VARAN, Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL,(DHA) - İLGİ alanı hukuk olan liseli gençler, İKÜ tarafından düzenlenen 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nda kıyasıya mücadele etti. Gençler kurulan sanal mahkemede, ‘davalı’ ve ‘davacı’ olarak karşılıklı haklılık mücadelesi verdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması' hukuk fakültelerinde okumak isteyen lise öğrencilerine, hukuk alanına yatkınlıklarını ölçebilme fırsatı sundu. İki tur halinde gerçekleşen yarışmada okullarını temsil eden takımlar, kıyasıya yarıştı. Konusu ‘Kişisel Verilerin Korunması’ olarak belirlenen yarışmada, kişisel verilerin dijital ortamlarda sık sık paylaşılması sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekildi ve yasaya aykırı durumlarda karşılaşılabilecek olaylar ile haklarının nasıl korunabileceği ele alındı.

“HUKUK İYİ BİR HİZMETÇİ KÖTÜ BİR EFENDİDİR”

İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, çağın bilişim çağı olması nedeniyle hukukta bilgisayar kullanımı ağırlıklı bir çalışma olduğunu belirterek,“Lise öğrencilerine yüksek tahsilde hukuk eğitimine seçerlerse, bilgisayardan ne derecede yararlanabileceklerini, özellikle yapay zeka boyutuyla ilgili konuya derinlik getirme imkanı sunan bir yarışma. Hukuk iyi bir hizmetçi kötü bir efendidir. Eğer iyi amaçlar için kullanılırsa çok yararlıdır. Kötü açılardan zalimin elinde zulüm aracı olur” dedi.

“KARİYER SEÇİMİNDE ÖĞRENCİLERE YARDIM SAĞLAYACAK”

Yarışmanın jüri üyelerinden Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun ise, “Bu yarışma, lise öğrencilerinin bilişim suçlarına aşina olmaları ve üniversite tercihlerinde hukuk fakültesi seçmeleri halinde, meslek hayatlarında karşılarına çıkabileceklerle ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlendi. Özellikle sanal ortamda işlenen suçların tanıtımı ve buna bağlı yargılamaların bilinmesi açısından da güzel bir organizasyon oldu” diye konuştu.

“BENİM İÇİN GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK”

Yarışmaya katılan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Halil Mutlu Meral, hukuk okumak istediği için yarışmaya katıldığını belirterek,“İlerde meslek hayatında da avukat olmak istiyorum. ‘Bir mahkemede avukat ne yapar? Hakim avukata nasıl davranır?’ bunları deneyimlemek, simülasyonu izlemek ve buradaki mentorlerimle konuşmak için geldim. İki günün sonunda da hukuk konusunda çok şey deneyimlemiş olarak buradan ayrılacağım” dedi.

“ADALET VE HUKUK HERKES İÇİN”

Yarışmaya katılan Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Simay Sarı ise, “Sayısal öğrencileri olmamıza rağmen adalet ve hukukun her insan için bir hak olduğu düşüncesiyle bu yarışmaya katıldık. Okulda arkadaşlarımla beraber gerçekten çok eğlenerek bu yarışmaya hazırlandık. Aslında hak ve adaletin her insan için olması bizi bu konuya daha da çok teşvik etti” dedi.

Jüri üyeliğini, Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri Öztürk, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İKÜ Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt ile Dr. Öğr. Üy. Cüneyt Bellican yaptığı yarışmada, en yüksek puanı alan takıma 15 bin lira, ikinci takıma 10 bin lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verildi.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Belediye Başkanı kendi elleriyle halka yemek dağıttıBelediye Başkanı kendi elleriyle halka yemek dağıttı
AK Parti'li Yavuz, 38  ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapacaklarını söyledi (1)AK Parti'li Yavuz, 38  ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapacaklarını söyledi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.