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Liseliler "Seydi" ile üretime katkı sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Konya'da Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okulda ürettiği 19 çeşit temizlik malzemesi "Seydi" markasıyla satışa sunuluyor - Okul Müdürü Mehmet Aytaç: - "Ortaya başarılı bir iş çıktı. Üretilen ve satılan her üründen öğrencilerimiz de ekonomik olarak destekleniyor. Bu yıl hedefimiz 500 bin lira ciro yapmak"

FAHRİ KUBİLAY - Konya'da Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okulda ürettiği temizlik malzemeleri "Seydi" markasıyla satılıyor.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 19 çeşit temizlik malzemesi üretiyor.

Çamaşır suyu, kireç çözücü, tuz ruhu, genel yüzey temizleyici gibi malzemeleri ambalajlarında satışa hazır hale getiren öğrenciler, bu ürünlerle ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul Müdürü Mehmet Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin oto yıkama köpüğünden halı şampuanına kadar 19 çeşit malzeme ürettiğini söyledi.

Okulda 465 öğrenci ve 65 öğretmenle eğitim yapıldığını anlatan Aytaç, şöyle konuştu:

"Temizlik malzemelerini, Bakanlığımızın yayınladığı yönetmeliklere uygun ve izin alınarak üretiyoruz. 'Seydişehir' isminden esinlenerek 'Seydi' markasını kullandık. Burada üretilen ürünler ilçemizdeki tüm okullara, kamu kurumlarına, özel sektöre gönderiliyor. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bu süreçte çok yoğun çalıştı. Ortaya başarılı bir iş çıktı. Üretilen ve satılan her üründen öğrencilerimiz de ekonomik olarak destekleniyor. Bu yıl hedefimiz 500 bin lira ciro yapmak."

- Kamu kurumları "Seydi"yi kullanıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ise okulun bölge açısından önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Çünkü piyasa üretimi yapan birçok özel işletmenin ara eleman ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğrencilerimizden kendi işlerini kuranlar da var. Okulda üretilen temizlik maddeleri, ilçede bulunan tüm okullarımız ve resmi dairelerin ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ise üretimle öğrencilerin mesleki deneyim kazandığını vurguladı.

Ürünlerden elde edilen gelirle okul ve öğrencilere maddi katkı sağlandığını ifade eden Erdoğan, emeği geçen okul idarecisi, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

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Okul öğrenci Seydişehir Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temizlik malzemesi

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