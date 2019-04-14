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Liseliler "Sosyal Bilimin Geleceği"ni konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 23:00 | Son Güncelleme

İstanbul Erkek Lisesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden öğrencilerin katıldığı Liselerarası 1. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Erkek Lisesi tarafından düzenlenen "Sosyal Bilimin Geleceği" temalı Liselerarası 1. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu bugünkü oturumlarla tamamlandı.

İki gün süren sempozyumda, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenciler, alanlarında uzman akademisyenlerin yönettiği sempozyumlarda tebliğlerini sundu.

Sempozyumu değerlendiren okul müdürü Fatih Güldal, sosyal bilimlerin bir ülkenin kalkınmasındaki önemine değinerek, İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin organize ettiği sempozyumun liselerde sosyal bilimler alanında farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Güldal, sempozyumun İstanbul Erkek Lisesi Sosyal Bilimleri Kulübü ve öğretmenleri ile birlikte düzenlendiğini bildirerek, Türkiye genelinde birçok lise öğrencisinin katılımıyla son derece verimli bir çalışma yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı gibi alanlarında uzman akademisyenlerin katıldığı sempozyumda küreselleşme ile önemini yitiren sosyo-kültürel sınırlar, göç ve mülteci sorunları, iklim değişikliği, yapay zeka, tarih, felsefe ve diğer bilimlerin ilişkisi, sosyal medya gibi konular ele alınarak sunumlar yapıldı.

Sempozyumun kapanış konferansının ardından İstanbul Boğazı gezisi düzenlendi.

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İstanbul Erkek Lisesi İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal Liselerarası I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu

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