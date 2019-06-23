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Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde bir grup liseli genç, dağlık alanda hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yeniledi.

Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde bir grup liseli genç, dağlık alanda hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yeniledi.
İznik ilçesi Şerefiye- Çampınar mahalleleri arasında bulunan 372 metre yüksekliğindeki ‘Bayrak Tepe’nin zirvesine tırmanan liseli gençler, direkte bulunan Türk bayrağının yıpranmış olduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen Canberk Okan ve arkadaşları, satın aldıkları bayrakla bir hafta sonra yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından parçalanmış bayrağı yenisiyle değiştirdi.
Gençlerin bu hareketi, gören vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yenilediLiseliler, tepedeki Türk bayrağını yenilediLiseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi

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