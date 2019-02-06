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Liseliler tramvayda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Samsun'da lise öğrencileri, kitap okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla tramvayda vatandaşlarla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi

Samsun'da lise öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla tramvayda vatandaşlarla kitap okudu.

Tekkeköy ilçesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesine giden tramvaya binen Tekkeköy Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 180 öğrenci, vatandaşlara kitap hediye etti.

Öğrenciler, daha sonra kitap okumanın önemine dikkati çekmek için yolculuk boyunca vatandaşlarla kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da 2 yıldır okuma seferberliği yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilerin araştıran, sorgulayan, sağlıklı analiz yapabilen, engin dünya görüşüne sahip bireyler olarak topluma kazandırılmalarını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Esen, "Kitap okuma alışkanlığı kazandırarak bunun kalıcılığını sağlarsak öğrencilerimizin Türkçeyi doğru, güzel ve etkin şekilde kullanabilmelerini, duygu ve düşüncelerini de ifade etmelerini sağlayacağız. Böylece öğrencilerin estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla okullarda farklı etkinlikler yapıldığına işaret eden Esen, şunları kaydetti:

"Kitap okuma ihtiyacı ülkemizde maalesef çok geri sıralarda yer alıyor. Kitap okuma ile ilgili istatistiklerimiz kötü olabilir ama sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek bunu artırmalıyız. Okullarımızda belli bir okuma oranını yakaladık ama biz yaptığımız etkinlik ve projelerle her eve, her sokağa okuma alışkanlığını taşımak istiyoruz."

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