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Liselilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

BOLU'da, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Barış Pınarı' yazan koreografi yaptı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Barış Pınarı' yazan koreografi yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde 'Barış Pınarı' yazan koreografiye imza attı. Türk bayrağı da açan öğrencilerin yazdığı 'Barış Pınarı' yazısı, havadan drone ile görüntülendi.

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