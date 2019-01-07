Liselilerden doğaya bez çantalı destek

"Öğretmeleri ve okul idaresiyle projenin destekçisi olduk. Öğrencilerimiz tamamen doğal çantalar dikiyorlar, süslemelerini yapıyorlar. İlk aşamada 250 bez çantamızı yapıp vatandaşlarımıza dağıtacağız. Amacımız öğrencilerin topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Projeyle toplumsal bir görevi yerine getirmiş oluyoruz. Tamamen organik olan bez çantalarımızın yarısını dikerek hazır hale getirdik. Bittikten sonra bir alışveriş merkezinde veya halkımızın kalabalık olduğu yerde bez çantalarımızı dağıtacağız. Doğaya karşı duyarlılık konusunda vatandaşları da uyaracağız."

Öğrencilerin kendi aralarında konuşarak projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesiyle bez çantaya ilgi arttı.

ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, doğadan yüzlerce yıl yok olmayan naylon poşetlere alternatif olarak vatandaşlara dağıtılmak üzere çevreci ve birden fazla kullanılabilen bez çantalar dikmeye başladı.

Giyim öğretmeni Neslihan Berberoğlu da zaman zaman öğrencilerle toplum yararına çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Poşetlerin ücretli olması dolayısıyla bu bez torbaları dikerek farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Berberoğlu, "Tamamen pamuklu kumaşla bu çantaları dikerek toplum yararına bir hizmet yapıyoruz. Çocuklarımızın el emekleri var bu bez çantalarda. Öğrencilerimizin bu şekilde toplum faydasına bir çalışma yapmasıyla sorumluluk sahibi olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Berberoğlu, bez çantaları atık malzemelerden yaptıklarını, yıkanıp tekrar kullanılabileceğini belirterek, "İnsanlarımız ister pazara isterlerse markete giderken kullanabilir, yıkandıktan sonra plaj çantası olarak bile kullanılabilir. Bu bez çantalarla her çeşit taşıma yapılabilir. Çantalarımız çok fonksiyonlu. Katlanabilir, insanların çantalarında rahatlıkla taşıyabileceği boyutlarda." ifadelerini kullandı.

- "Doğaya zararı yok"

12. sınıf öğrencisi Şevval Aksal da vatandaşların yararına yapılan sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almayı çok sevdiklerini dile getirdi.