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Liselilerden doğaya bez çantalı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencilerinin el emeğiyle diktiği çevreci ve birden fazla kullanılabilen bez çantalar, vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak - Okul müdürü Hatice Özdemir: - "Öğrencilerimiz tamamen doğal çantalar dikiyorlar, süslemelerini yapıyorlar. İlk aşamada 250 bez çantamızı yapıp vatandaşlarımıza dağıtacağız" - 12. sınıf öğrencisi Şevval Aksal: - "Doğaya hiçbir zararı yok. Geleceğe temiz bir doğa bırakmak için herkesin bu bez torbaları kullanmasını istiyoruz"

ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, doğadan yüzlerce yıl yok olmayan naylon poşetlere alternatif olarak vatandaşlara dağıtılmak üzere çevreci ve birden fazla kullanılabilen bez çantalar dikmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesiyle bez çantaya ilgi arttı.

Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümünde 12. sınıfta eğitim gören 9 öğrenci ile öğretmenleri, uygulamaya destek amacıyla el emekleriyle bez torba dikiyor.

Okulun atölyesinde hummalı bir çalışma sonrasında dikilen çevreci bez çantalar, vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Okul müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin topluma hizmet amacı taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin kendi aralarında konuşarak projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Öğretmeleri ve okul idaresiyle projenin destekçisi olduk. Öğrencilerimiz tamamen doğal çantalar dikiyorlar, süslemelerini yapıyorlar. İlk aşamada 250 bez çantamızı yapıp vatandaşlarımıza dağıtacağız. Amacımız öğrencilerin topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Projeyle toplumsal bir görevi yerine getirmiş oluyoruz. Tamamen organik olan bez çantalarımızın yarısını dikerek hazır hale getirdik. Bittikten sonra bir alışveriş merkezinde veya halkımızın kalabalık olduğu yerde bez çantalarımızı dağıtacağız. Doğaya karşı duyarlılık konusunda vatandaşları da uyaracağız."

Giyim öğretmeni Neslihan Berberoğlu da zaman zaman öğrencilerle toplum yararına çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Poşetlerin ücretli olması dolayısıyla bu bez torbaları dikerek farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Berberoğlu, "Tamamen pamuklu kumaşla bu çantaları dikerek toplum yararına bir hizmet yapıyoruz. Çocuklarımızın el emekleri var bu bez çantalarda. Öğrencilerimizin bu şekilde toplum faydasına bir çalışma yapmasıyla sorumluluk sahibi olmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Berberoğlu, bez çantaları atık malzemelerden yaptıklarını, yıkanıp tekrar kullanılabileceğini belirterek, "İnsanlarımız ister pazara isterlerse markete giderken kullanabilir, yıkandıktan sonra plaj çantası olarak bile kullanılabilir. Bu bez çantalarla her çeşit taşıma yapılabilir. Çantalarımız çok fonksiyonlu. Katlanabilir, insanların çantalarında rahatlıkla taşıyabileceği boyutlarda." ifadelerini kullandı.

- "Doğaya zararı yok"

12. sınıf öğrencisi Şevval Aksal da vatandaşların yararına yapılan sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almayı çok sevdiklerini dile getirdi.

Naylon poşetlerin hiç satılmamasını arzuladıklarını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Böylelikle çevremizi korumayı düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda yarısından çoğunu bitirdik. Cuma günü dağıtmayı düşünüyoruz. Doğaya hiç bir zararı yok. Geleceğe temiz bir doğa bırakmak için herkesin bu bez torbaları kullanmasını istiyoruz. Bundan önce de fakındalık projeleri yaptık. Çevremiz için bunun gibi çalışmalar devam edecek."

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