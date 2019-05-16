Liselilerden harmandalı oynayan robot, yağmurda kapanan panjur

Festivalde öğrencilerin sergiledikleri birbirinden ilginç projeler dikkat çekti. Öğrencilerden bir grup, annelerin bebeklerin gece sürekli ağlamasından şikayet etmelerini göz önüne alarak sese duyarlı sensörün harekete geçirdiği sallanabilir beşiklerini tanıttı. Bir grup lise öğrencisi ise, Ege Bölgesi’ndeki efeye benzetilen robota ‘Harmandalı’ oynattı. Robotun bu oyunu da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilki düzenlenen festival ile robotik ve kodlama alanında farkındalık oluşturma, bilimsel düşünebilen girişimci bireyler yetiştirilmesine katkı sağlama ve öğrencilerin yıl boyu ürettikleri ürünleri sergileyebilmeleri hedeflendi. Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ile düzenlenen festivalin açılışını Avcılar Kaymakamı Ömer Yaran yaptı.

Bir grup öğrenci ise, ışığa ve suya duyarlı panjur projelerini tanıttı. Bu öğrenciler, robotik kodlama ile yağmur yağdığında otomatik olarak kapanarak pencerelerin ıslanmasını önleyen, aynı zamanda akşam karanlığında kendiliğinden kapanan, gündüz ise açılan panjurlarının özelliklerini anlattı. Öğrencilerin sera projesinde toprağın neminden, ortamın ışık ve sıcaklığına kadar her şeyi otomatik ayarlayan çalışması da beğenildi.

Festivaldeki iki anaokulu öğrencileri de atık malzemelerden kendilerine göre yaptıkları robotları tanıttı. Müzik çalan robotun yanı sıra 'Akıllı otopark' projeleri de beğenildi.

Kaymakam Ömer Yaran öğrencilere projeleri için patent başvurusu yapmalarını önerdi. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, festivale aralarında anaokullarının da bulunduğu 41 okulun yaklaşık 1000 öğrenci ile hazırladığı projelerle katıldığını söyledi. Engin, öğrencilerin birbirinden harika buluşlara imza attığını ifade ederken, “Yüksek düzeyde bir yönetici eleman alırken, kişide öncelikle bütünlük yani ahlak ve karaktere, ardından zeka ve yüksek enerjiye baktığını söylediğini belirterek, “Öğrencilerimize baktığımızda bütün bu özelliklerin var olduğunu görüyoruz. Bu festivali iki günde 5 bine yakın kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

