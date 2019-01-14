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Liselilerden insansız hava aracı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Çankırı'da lise öğrencileri tarafından yapılan "Karatekin İHA"nın test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi

Çankırı'da lise öğrencileri tarafından yapılan insansız hava aracının test uçuşu başarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nde "Karatekin İHA" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından yapılan insansız hava aracının test uçuşu, başarıyla gerçekleştirildi. Uçuşun pilotluğunu öğrencilerden Belinay Özçelik ve Alkın Bak yaptı.

İnsansız hava aracı, 5 saat havada kalabilme özelliğine, 150 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre uzaktan canlı görüntü aktarabiliyor.

Okul Müdürü Nazır Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye için teknoloji becerilerine sahip gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okul önündeki piste değinen Şahin, "Türkiye'de uçuş pistine sahip tek liseyiz. İHA'mız öğrencilerimiz için bir eğitim ve Ar-Ge platformu olarak kullanılacak. Gelecekte üstün milli teknolojiyi üretecek gençler, bizim öğrencilerimiz arasından çıkacak." diye konuştu.

Test uçuşuna İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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