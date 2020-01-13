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  4. Liselilerden "Ustalardan Öğreniyorum Projesi"yle ekonomiye katkı

Liselilerden "Ustalardan Öğreniyorum Projesi"yle ekonomiye katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, "Ustalardan Öğreniyorum Projesi" kapsamında, derste yapımını öğrendikleri sabun ve kolonyaların seri üretimini gerçekleştirerek ekonomiye katkı sağlıyor - İki binin üzerinde kolonya, 4 bin civarında sabun üreten öğrenciler, sattıkları ürünlerle okulun giderlerine destek oluyor

BURAK MİLLİ - Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, derste yapımını öğrendikleri sabun ve kolonyayı, kurdukları atölyede okullarının ismini taşıyan markayla üretiyor.

İskenderun Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencileri, kozmetik dersinde "Ustalardan Öğreniyorum Projesi" kapsamında okula davet ettikleri ustalardan, defne yaprağından sabun, limon ve nar gibi ürünlerden de kolonya yapmayı öğrendi.

Yaklaşık bir yıl boyunca farklı yöntemlerle bu ürünleri geliştiren öğrenciler, öğretmenlerinin de girişimiyle ürünlerini pazarlamaya karar verdi.

Okulda kurdukları atölyede, haftanın belirli günleri sabun ve kolonya yapan öğrenciler, bunları paketleyip satışa hazır hale getirdi.

Öğrenciler, "İskenderun Barbaros MTAL" markasını taşıyan sabun ve kolonyalarını satarak ham madde alımının yanı sıra okullarının diğer giderlerine de katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Fatma Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeye, öğrencilere meslek kazandırmak amacıyla başladıklarını söyledi.

Kozmetik dersini bu şekilde değerlendirdiklerini belirten Dursun, öğrencilerin emeğiyle okul içerisine atölye kurduklarını ifade etti.

Marka başvurularını tamamladıktan sonra üretime geçtiklerini anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Hem öğrencilerimizi desteklemek hem de üretime dahil etmek adına bu ürünleri üretmeye başladık. Bizim için en önemli kısmı, geçmişten gelen değerlerimizi bugüne yansıtmak. Bunu gerçekleştirebildik. Önemli bir nokta da öğrencilerimiz mezun olduktan sonrada iş yeri açma belgesi alıyorlar. Bu tür ürünleri üretirlerse piyasa içerisine sunabilecek işletmeler kurabilirler."

Dursun, öğrencileriyle 2 binin üzerinde kolonya, 4 bin civarında sabun yaptıklarını, üretiminin artarak devam ettiğini aktardı.

- Öğrenciler sabun ve kolonya üretiminden memnun

Okulun 11. sınıf öğrencisi Merve Nur Çalışkan, öğretmenlerinin desteğiyle hem ders işlediklerini hem de sabun ve kolonya yapımını öğrendiklerini söyledi.

Okuldaki atölye sayesinde gelir elde ettiklerini de belirten Çalışkan, ekonomiye ve üretime katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Hilal Bağış da sınıf olarak haftanın 3 günü atölyede sabun ve kolonya üretimi yaptıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
iskenderun kolonya Meslek Lisesi sabun

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