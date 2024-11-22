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Liselilerin kavgası cinayetle bitti! 16 yaşındaki öğrenci göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

22.11.2024 22:25
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Ordu'da, lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Olayda göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Cinayetin ardından motosikletle kaçan A.A.G. (17) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Liselilerin kavgası cinayetle bitti! 16 yaşındaki öğrenci göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kolejde 10'ncu sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz (16) ile aralarında husumet bulunan A.A.G. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine A.A.G., yanında bulunan bıçak ile Arda Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Arda Yılmaz'ı ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından motosiklet ile kaçan A.A.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren zanlı ile birlikte B.G. ve K.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

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Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken, suç aleti olan bıçağı bulmak için çalışma başlattı. Şahısların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ordu lise
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