HABER

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isteyen esnaf Oğuz B., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, öğleden sonra Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

BIÇAĞI 3 KEZ SAPLADI

Cadde üzerinde dükkanı bulunan Oğuz B., öğrencileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, elindeki bıçağı Oğuz B.’nin bacağına 3 kez sapladı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kavga eden öğrenciler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralı Oğuz B., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, esnafı bıçaklayan ve kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik olduHamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralıİki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kavga lise

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

MHP'de Samsun depremi!

MHP'de Samsun depremi!

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Süper Lig'de ayrılık!

Süper Lig'de ayrılık!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Üçüz bebekler yalnızca 1 gün hayatta kalabildi... Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.