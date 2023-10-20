HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

20.10.2023 19:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu. Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

liselilerin-kiz-meselesi-kavgasinda-darbedilip-bicaklandi-o-anlar-kamerada_5846_dhaphoto3

Öte yandan, gencin darbedilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamas iki ABD'li rehineyi serbest bıraktıHamas iki ABD'li rehineyi serbest bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
DEAŞ operasyonunda 16 tutuklama!DEAŞ operasyonunda 16 tutuklama!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cep telefonu lise

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.