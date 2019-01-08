Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin, lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü Hacılar ilçesinde, sokak köpekleri saldırdıkları başka bir köpeği parçalayarak yedi. Köpeklerin saldırısı cep telefonuyla görüntülendi.

Geçen Cuma günü meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul (14), okul çıkışı evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.

İlçenin Akyazı Mahallesi'nde dün çok sayıda sokak köpeği, başka bir köpeğe saldırdı. Yaklaşık 10 köpek başka bir köpeğe saldırırken, çevredekiler kar topu atarak saldırıyı engellemeye çalıştı. Ancak köpekler, parçaladıkları köpeği tamamen yedi. Köpeğin sadece kafa ve ayak kısımları kaldı.

Erciyes Mahallesi'nde gece saatlerinde kaydedilen görüntüde ise sokak ortasında dolaşan çok sayıda köpek yer aldı. İlçe sakinleri, olaydan sonra belediyenin sokak köpeklerini toplamasına rağmen hala ilçede çok sayıda köpek olduğunu, sokağa çıkmaya korktuklarını söylediler.

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