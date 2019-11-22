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Lisenin bando takımı 40 yıl sonra bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:35 | Son Güncelleme

Amasya ve Samsun'da "Öğretmenler Günü Yürüyüşü" düzenlendi - Samsun'da gerçekleştirilen yürüyüşe 40 yıl önce Ticaret Lisesi’nin bando takımında yer alan öğrencileri katıldı

AMASYA/SAMSUN (AA) - Amasya'da yaklaşık 250 öğretmenin katılımıyla Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında "Öğretmene Saygı" yürüyüşü düzenledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu öncülüğünde Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, yaptığı konuşmada, öğretmene şiddet olaylarına değinerek öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu, onlara hak ettikleri saygının gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Öğretmenler Günü'nü kutlayarak her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.

- Bando takımı 40 yıl sonra tekrar buluştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı grup, Şehir Kulübü önünden yürüyüşe başladı.

Programda Samsun Ticaret Lisesi bando takımında yer alan eski öğrencilerinden bir grup da 40 yıl sonra tekrar bir araya geldi. "Havacı" üniforması ve bando kıyafeti giyen eski öğrenciler de bando takımına eşlik ederek kortejde yerini aldı.

İlkadım İlçe Mili Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin de katılımıyla İstiklal ve Çiftlik Caddesi’nden DSİ önüne kadar bando eşliğinde devam eden yürüyüşe çevredekiler büyük ilgi gösterdi.

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Amasya öğretmene saygı yürüyüşü

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