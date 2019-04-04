HABER

Lisenin bodrumunda deterjan üretip 470 bin liralık ciroya imza attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında geçen yıl üretimine başlanılan boya ve temizlik ürünleri yoğun ilgi görüyor - Okulun adını çağrıştırması için "Benli" markasıyla satışa sunulan 15 kalem ürünle bir yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı - Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz: - "Öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirle birçok ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olundu"

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında üretilen boya, sabun ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla ilk yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.

Atölyede geçen yıl imal edilmeye başlanılan boya, sabun ve diğer temizlik malzemeleri, okulun adını çağrıştırması amacıyla "Benli" markasıyla satışa sunuluyor.

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Öğrenciler tarafından üretilen ürünlere okullar, hastaneler ve özel sektörden yoğun talep geliyor.

Öğrenciler sosyal sorumluluk kapsamında da birçok temizlik ürününü cami ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.

Atölyede elde edilen kazançla okulun öğrencilerinden ihtiyaç sahibi 224 gence de destek sağlanıyor.

Okulda, sıvı ve katı sabun, deterjan, cam sil, çamaşır suyu, iç ve dış cephe boyası başta olmak üzere 15 farklı kalemde üretim yapılıyor.

- Bir yılda 470 bin lira ciro

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmeni Süleyman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hedeflerinin öğrencilerin meslek hayatlarına adaptasyonlarını sağmak olduğunu belirten Yılmaz, imalata bir yıl önce başladıklarını, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Siparişlere yetişmek için uğraştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"70 metrekarelik bodrum katında kurduğumuz atölyede ürünlerimizi hazırlıyoruz. Aldığımız siparişlere göre çalışma saatlerimiz değişiyor. Günde 3 ton deterjanla 1,5 ton boya üretebilecek kapasitedeyiz. İlk yılımızda 470 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise bu rakamı bir milyon liraya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirle birçok ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olundu."

- Üretim öğrencileri motive ediyor

Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencisi Merve İrez de okul bünyesinde kurulan atölyede meslek hayatına en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Öğretmenlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İrez, "Aldığımız siparişleri hazırlamak için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Burada boya, sabun ve temizlik ürünleri yaparak okulumuza, aile bütçemize ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza da katkı sağlıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

Öğrencilerden Mithat Olgun da okuduğu bölümü atölyedeki üretim sayesinde sevdiğini belirtti. Keyifle çalıştıklarını dile getiren Olgun, "Okula severek geliyoruz. Bölümümüzü uygulamalı olarak görmek, farklı boya ve temizlik ürünlerini yapabilmek bizi mutlu ediyor. Elde edilen gelirin okulumuza, bizlere ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza yarar sağladığını bilmek ise bizleri ayrıca motive ediyor." diye konuştu.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
İtiraz etti, 1 oy farkla muhtar seçildiİtiraz etti, 1 oy farkla muhtar seçildi
Sabiha Gökçen Havalimanı büyük taşınmaya hazırSabiha Gökçen Havalimanı büyük taşınmaya hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul sabun üretim

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Irak'ta kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

MSB duyurdu: Metina ve Zap'a operasyon!

MSB operasyonu duyurdu: İmha edildi!

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Bolu'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandı

Bolu'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.