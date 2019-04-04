Lisenin bodrumunda deterjan üretip 470 bin liralık ciroya imza attılar

Okulda, sıvı ve katı sabun, deterjan, cam sil, çamaşır suyu, iç ve dış cephe boyası başta olmak üzere 15 farklı kalemde üretim yapılıyor.

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında üretilen boya, sabun ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla ilk yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.

"70 metrekarelik bodrum katında kurduğumuz atölyede ürünlerimizi hazırlıyoruz. Aldığımız siparişlere göre çalışma saatlerimiz değişiyor. Günde 3 ton deterjanla 1,5 ton boya üretebilecek kapasitedeyiz. İlk yılımızda 470 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise bu rakamı bir milyon liraya çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirle birçok ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olundu."

Öğretmenlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İrez, "Aldığımız siparişleri hazırlamak için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Burada boya, sabun ve temizlik ürünleri yaparak okulumuza, aile bütçemize ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza da katkı sağlıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

Öğrencilerden Mithat Olgun da okuduğu bölümü atölyedeki üretim sayesinde sevdiğini belirtti. Keyifle çalıştıklarını dile getiren Olgun, "Okula severek geliyoruz. Bölümümüzü uygulamalı olarak görmek, farklı boya ve temizlik ürünlerini yapabilmek bizi mutlu ediyor. Elde edilen gelirin okulumuza, bizlere ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza yarar sağladığını bilmek ise bizleri ayrıca motive ediyor." diye konuştu.

