Lisenin tuvalet penceresinden düşen kız öğrenci yaralandı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, B.Ç.(15) adıl kız öğrenci, ikinci kattaki tuvalet penceresinden düşerek yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi B.Ç., ikinci kattaki tuvaletin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.Ç. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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