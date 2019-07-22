Liseye Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131 (LGS) kapsam\u0131ndaki yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re bo\u015f kalan lise kontenjanlar\u0131 ve taban puanlar\u0131 "e-okul.meb.gov.tr" \u00fczerinden yay\u0131mland\u0131.PARTNERZay\u0131flay\u0131nca g\u00f6\u011f\u00fcsleri k\u00fc\u00e7\u00fcld\u00fc, \u00e7areyi T\u00fcrkiye'de bulduBakanl\u0131k'tan Pen\u00e7e 2 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131: \u00c7ok say\u0131da m\u00fchimmat ele ge\u00e7irildiBursal\u0131 hac\u0131 adaylar\u0131 mukaddes topraklara u\u00e7tu
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