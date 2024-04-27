HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Liseyi bitirdi, hayatı değişti! Girişimcilikten hanım ağalığa... Her şey devlet desteğiyle başladı

Liseyi bitirdi, hayatı değişti! Girişimcilikten hanım ağalığa... Her şey devlet desteğiyle başladı

27.04.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de aile ekonomisine katkıda bulunan kadınların başarısı parmakla gösteriliyor. 7 kadın bir araya gelerek devlet desteğiyle çiftlik kurdu. Ortak sayısı 23'e çıktı ve ardından hepsi birer hanım ağa oldu. Çiftliğin genç ortaklarından Mine Sina Yüksel liseden sonra girdiği bu yolda hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Liseyi bitirdi, hayatı değişti! Girişimcilikten hanım ağalığa... Her şey devlet desteğiyle başladı

Osmaniye'de kadın girişimciler, kooperatif aracılığıyla devletten aldıkları hibe desteğiyle kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.

AW191508_02

23 EV HANIMINDAN EKONOMİYE KATKI

Osmaniye Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında 23 ev hanımı, Ticaret Bakanlığı KOOP-DES, Sanayi Bakanlığı SOGEP ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan aldıkları desteklerle kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğinde süt ve süt ürünleri üretimiyle ekonomiye katkı sunuyor.

AW191508_03

7 KİŞİ BAŞLADI, SAYI 23'E YÜKSELDİ

Kooperatif bünyesinde kurdukları çiftlikte 10 baş süt ineğinin bakımını yapan kadınlar, 7 kişi başladıkları yolda 23 kadınla faaliyet göstermenin ve 300 kadınında hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

AW191508_04

HAYVANLARIN HER ŞEYİYLE İLGİLENİYORLAR

Kooperatifin en genç ortaklarından biri olduğunu söyleyen Mine Sina Yüksel, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşıyorum. Düziçi Kadın Kooperatifinin en genç ortağıyım, liseyi bitirdikten sonra çıktım bu maceraya aslında.

AW191508_05

Girişimcilik yapmak istedim, girişimciliğe merak sardım. Kendimi geliştirdim, bu konuda daha sonra Düziçi Kadın Kooperatifini buldum. Onlar da sağ olsunlar bana kucak açtılar, bende onların bir ortağı oldum. Şu an burada bizim hayvanlarımız da var, hayvanlarımızla ilgileniyorum. Onların yemleriyle, onların sütleriyle ilgileniyorum arta kalan zamanımızda da yukarıdaki atölyemizdeki çalışan kadınlara yardım edip destek oluyorum. Kooperatif bünyesinde 10 büyük baş hayvanımız var. Bunların sütlerini sağıyor, sütlerinden peynirler, çökelekler, tereyağı yapıyoruz ve sütlerini ayrıca evleri gezerek satıyoruz" dedi. (İHA)

AW191508_06

AW191508_07
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVM'de şoke eden olay! Bir anda...AVM'de şoke eden olay! Bir anda...
Çöl tozları orayı kötü etkiledi 'Türkiye'deki en kirli hava' yaptı!Çöl tozları orayı kötü etkiledi 'Türkiye'deki en kirli hava' yaptı!
42 ilde 'Narkoçelik-14' operasyonu 42 ilde 'Narkoçelik-14' operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Çiftlik hibe
En Çok Okunan Haberler
Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme!

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme!

D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi...

D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi...

Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

Lisede iğrenç olay! Matematik öğretmeni tutuklandı

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Emniyette köstebek skandalı! Avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

Emniyette köstebek skandalı! Avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.