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Liseyi dışarıdan bitiren Filiz, YKS'de 1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

02.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 2 çocuk annesi Filiz Sert'in gidemediği liseyi açıktan bitirip, gece-gündüz çalışarak 3,5 ayda üniversite sınavına hazırlandığı ve Eşit ağırlık alanında 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bırakarak Türkiye 1671'incisi olduğu belirtilmişti. Ancak Sert'in YKS belgesi gerçek çıkmadı. Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söylemiş, bu fakülteye kayıt yaptırabilmek için puanının tuttuğunu belirtmişti.

Manisa’nın Selendi ilçesinde, liseyi dışarıdan bitiren 26 yaşındaki Filiz Sert’in, 3,5 ayda hazırlandığı üniversite sınavında, eşit ağırlıklı da 492,62 puan aldığını, 1671’inci olduğunu gösteren 2022 YKS belgesi gerçek çıkmadı. Sert’in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar adının açıklanmasını istemeyen bir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yetkilisi tarafından DHA’ya iletildi.

''İLK 2 MİLYONLUK GRUBA GİREBİLMİŞ''

Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert’in puanını incelediğini söyleyen görevli, “Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş” dedi. Bu uyarının ardından DHA muhabirinin yeniden temas kurduğu Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM’nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise “TC numaramı hatırlamıyorum” diye geri çevirdi.

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''SAVCI OLMAYI HAYAL ETTTİM''

Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirten Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söylemiş, bu fakülteye kayıt yaptırabilmek için puanının tuttuğunu belirtmişti. Sert, "Okumanın yaşı yok. Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Ailelere, ekonomik durumları kötü de olsa çocuklarını okutmalarını tavsiye ediyorum" demişti.

(DHA)


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Manisa
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