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Lısıçansk: Rusya, doğuda Ukrayna'nın elinde kalan son şehirde saldırıları artırdı

02.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, doğudaki Lısıçansk kentinin yoğun Rus bombardımanına maruz kaldığını söylüyor. Yetkililer, kentin Rusya tarafından kuşatıldığı yönündeki iddiaları ise yalanlıyor. Lısıçansk, ülkenin doğudundaki Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son şehir.

Lısıçansk: Rusya, doğuda Ukrayna'nın elinde kalan son şehirde saldırıları artırdı

Ukrayna, doğudaki Lısıçansk kentinde silahlı kuvvetlerinin yoğun Rus bombardımanına maruz kaldığını, söylüyor. Yetkililer, kentin Rusya tarafından kuşatıldığı yönündeki iddiaları ise yalanlıyor.

Lısıçansk, sanayi bölgesi Donbas'ın bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son şehir. Rusya, buradaki Severodonetsk kentini geçen ay ele geçirmişti.

Luhansk valisi Serhiy Haidai "Lısıçansk'taki büyük yangınları söndürmeye fırsat bulamıyoruz" dedi.

Rusya ayrıca kuzey ve güneydeki şehirlere füze atışına devam etti.

Kuzeydeki Harkov kentinde demiryolu rayları ve elektrik hatları bir dizi saldırıda hasar gördü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Liman kenti Odessa'ya giden önemli bir güzergah üzerinde bulunan güneydeki Mıkolayiv kenti de birçok patlamayla sarsıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait beş komuta merkezini ve birkaç mühimmat deposunu imha ettiğini söyledi; ancak bu iddia bağımsız olarak doğrulanamadı.

Rusya'nın Odessa yakınlarındaki bir apartmana dün düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla kişi öldü.

Ukrayna

Rusya Donbas'ta kara harekâtını yoğunlaştırırken Vali Haidai, Lısıçansk'a çeşitli yönlerden topçu ateşi açıldığını söyledi.

Bir Ukrayna Ulusal Muhafız sözcüsü ise Rusya destekli Luhansk ayrılıkçılarının şehri kuşattıkları iddialarını yalanladı.

Rusya destekli Luhansk ayrılıkçıları, "Lısıçansk'taki son stratejik tepeleri işgal ettiklerini ve kenti tamamen kuşattıklarını" iddia ettiler.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son istihbarat güncellemesinde, Rus güçlerinin "hava ve topçu saldırılarıyla Lısıçansk çevresinde küçük ilerlemeler kaydetmeye devam ettiği" belirtildi.

Bakanlık ayrıca Rusya'yı, Sovyet döneminden kalma gemisavar füzelerini, tasarlandıkları amaç dışında, "ikincil bir kara saldırısı için" kullanmakla suçluyor. Bakanlık, Kremençuk ve Odessa'da çok sayıda sivilin ölümüne neden olan füzelerin "muhtemelen" Kh-22 ve Kh-32 füzeleri olduğunu söylüyor.

Donbas'ta Ukrayna güçlerinin elinde bulunan önemli bir şehir olan Slovyansk da Rusya tarafından yeniden bombalandı. Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus misket bombalarının burada dört kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi; ancak BBC bu iddiayı da doğrulayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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