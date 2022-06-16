''Lisiçansk'ta Sivillere Hava Saldırısı'' İddiası

Ukrayna'nın doğusundaki Lisiçansk kentinde sivillerin bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenlendiği ve en az dört kişinin öldüğü, yedi kişininse yaralandığını bildirildi. Açıklamayı Bölge Valisi Serhiy Hayday yaptı. Rusya Ukrayna savaşında Kiev'de direnişle karşılaşmasının ardından yönünü Rus yanlısı ayrılıkçıların yer aldığı ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesine çevirmişti.

Hayday, Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Vali bugün düzenlenen başka bir hava saldırısının ise yine Lisiçansk'ta bir sanatoryum binasını hedef aldığını ve binanın yıkılmasına neden olduğunu, bu durumun bölgede ölü sayısını arttırabileceğini kaydetti. Vali enkaz altında sıkışıp kalanların olduğunun düşünüldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

Reuters haber ajansı ise hava saldırılarını doğrulayamadı.

Lisiçansk, son birkaç hafta içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında yaşanan en vahşi sokak çatışmalarından bazılarına sahne olan Severodonetsk şehrine giden Donets nehrinin hemen karşı tarafında yer alıyor.

Rus gemilerinin Ukrayna tahıllarını Suriye'ye taşıdığı iddia edildi

Öte yandan savaş küresel düzeyde bir gıda krizini de beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden Ukrayna'nın ihracatının durma noktasına gelmesi, gıda fiyatlarında artışa neden oldu.

Son olarak uydu görüntüleme şirketi Maxar, Rus bandıralı gemilerin geçen sezon boyunca Ukrayna tahıllarını Suriye'ye taşıdıklarını öne sürdü.

Maxar'ın elde ettiği görüntüler, iki Rus bandıralı kargo gemisinin Rusya kontrolundaki Kırım Yarımadası’nın Sivastopol Limanı’na Mayıs ayında yanaştığını ve gemilerin tahıl yüklü olduğunu gösteriyor.

Maxar uyduları aynı gemileri günler sonra Suriye limanlarında da görüntüledi. Görüntülerde kamyonların depo kapakları açık gemilerden tahılı alıp götürmeye hazır dizilmiş oldukları görülüyor.

Şirket Haziran ayındaki başka bir görüntünün ise başka bir geminin Sivastopol limanında tahıl yüklendiğini gösterdiğini bildirdi.

İki ülke dünya tahıl üretiminin yüzde 29'unu sağlıyor

Kiev, Rusya'yı, Ukrayna işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana Rus güçlerinin işgali altındaki bölgelerden tahıl çalmakla suçluyor. Rusya ve Ukrayna dünya tahıl üretiminin yüzde 29'unu sağlıyor. Rusya'nın Ukrayna savaşı küresel gıda sıkıntısı tehdidini beraberinde getiriyor.

Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından. Batılı ülkeler Rusya'yı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını kapatarak küresel açlık krizine neden olmakla suçluyor.

8 Haziran'da Ukrayna tarım üreticileri birliği UAC'nin başkan vekili Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden 600 bin ton tahıl çaldığını ve bunların bir kısmını ihraç ettiğini bildirmişti.

Rusya, Ukrayna işgali için ''özel askeri operasyon'' tanımlamasını kullanıyor ve amacının komşusunu silahsızlandırmak ve Naziler’den arındırmak olduğunu öne sürüyor. Batılı ülkeler ve Ukrayna ise bunun Rusya'nın nedensiz saldırganlığına uydurduğu bir kılıf olduğu görüşünde.

ABD'den Belavia'ya yeni önlemler

Diğer taraftan ABD, Rusya'ya savaşta destek olan ülkelere yönelik yaptırımlarını arttırıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra uygulanan yaptırımları ihlal ederek Boeing uçaklarıyla Rusya'ya uçan Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia'ya yönelik ihracat kontrollarını arttırma kararı aldı.

Bakanlığın talimatına göre dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin Belavia'nın filosuna hizmet vermek için ABD parça veya ekipmanına bakım, onarım yapması veya bunları başka şekilde kullanması yasaklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belavia'nın Boeing uçaklarını 8 Nisan'dan sonra Belarus'a ve Belarus'tan kaldırarak, ABD'nin düzenlemelerini ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada bu uçakların Rusya, Türkiye, St. Petersburg, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a ve bu ülkelerden Belarus'a uçtuğu bildirildi.

8 Nisan'da Washington Belarus'un sahibi olduğu uçakların ve parçalarının yüzde 25'inden fazlası ABD'ye ait olan yabancı ülke uçaklarının Belarus'a ya da Rusya'ya uçmasını yasaklamıştı.

"Ticaret Bakanı Matthew Axelrod tarafından yapılan açıklamada, ''Belarus, Rusya'nın haksız Ukrayna savaşını desteklediği gibi havayolları Belavia da ihracat kanunlarımızı ihlal ediyor'' denildi.

Açıklamada, talimatın Belavia'nın uçak filosunu işletmek için herhangi bir ABD teknolojisinden yararlanmasını önleyeceği ve böylece havayolunun uçmaya devam etmesini zorlaştıracağı kaydedildi. Talimat Belavia'nın uçak envanterinde bulunan Amerikan Boeing'i ve Brezilyalı Embraer uçaklarını etkiliyor.

Merkezi Minsk'te bulunan Belavia henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD yaptırımları ihlal ettiğini tespit ettiği, aralarında Aeroflot, Aviastar, Azur Air, Rossiya ve Utair'in olduğu Rus havayolları için de benzer düzenlemeler uyguluyor.

