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Lisinia Doğa, Tayvan EXPO'sunda Türkiye'yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

BURDUR'da Karakent köyünde 10 yıl önce kurulan Lisinia Doğa Projesi, Tayvan'da yapılacak bahçecilik temalı Expo'ya katılacak.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da Karakent köyünde 10 yıl önce kurulan Lisinia Doğa Projesi, Tayvan'da yapılacak bahçecilik temalı Expo'ya katılacak. Proje koordinatörü Öztürk Sarıca, "Seçilmiş 10 bahçeden biri olarak keçi, kartal ve insan temalı üç heykeli Tayvan'a göndereceğiz" dedi.

Lisinia Doğa Proje Koordinatörü Öztürk Sarıca, 3 Kasım 2018- 24 Nisan 2019 tarihleri arasında Tayvan'ın Taichung kentinde yapılacak 'bahçecilik' temalı Expo'ya katılacaklarını ve Türkiye'yi temsil edeceklerini açıkladı. Expo'ya katılacak seçilmiş 10 bahçeden birisinin Lisinia Doğa olduğunu belirten Sarıca, Taichung Belediye Başkanı Chia-Lung Lin tarafından kendilerine davet mektubu gönderildiğini söyledi.

Öztürk Sarıca, Expo'da sergilenmesi için keçi, kartal ve kurumuş insan temalı üç heykel yapmaya başladıklarını, tamamlandığında Tayvan'a göndereceklerini kaydetti. Öztürk Sarıca, keçi heykelinin Türkiye'nin su tüketmeyen, doğasından et ve süt üretebilen bir hayvanı, kartalın yaban hayatını, kurumuş insan heykelinin ise hızla kaybedilen suyu temsil ettiğini söyledi. Tayvan'da Lisinia Projesi'nin minyatürünü oluşturacaklarını ve 6 ay boyunca tüm olanaklarıyla Türkiye'yi tanıtacaklarına değinen Sarıca, "Türkiye'de doğa anlamında çalışmalar yapıldığını, doğasının çok güzel olduğunu, yaşanabilir bir ülke olduğunu ve eko-turizm konusunda gezilebilecek yerler arasında çok önemli bir yer olduğunu anlatmaya çalışacağız. Burdur'u ve ülkemizi tanıtmaya çalışacağız" dedi.

'KAMU DESTEĞİ YOK, TEK BAŞINAYIZ'

Projeyi, Lisinia Doğa olarak tek başlarına sürdürdüklerine değinen Öztürk Sarıca, şunları söyledi:

"Bu konuda kamu ya da herhangi bir kurumun maddi desteği yok. Yarışmadan kazandığımız parayla bu projeyi Tayvan'da gerçekleştireceğiz. Biz isterdik ki ülkemiz ve Burdur'umuz orada kendisini tanıtsın. Ancak biz yine de tanıtım için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Devletimiz bu konuda bir adım atmış olsaydı, inanıyorum ki 15 milyon kişinin ziyaret edeceği düşünülen Expo'da Türkiye ve Burdur çok daha güzel tanıtılabilirdi."

Öztürk Sarıca, Tayvan Expo'sunda iki kule yapılacağını, burada Lisinia, Burdur ve Türkiye'ye ilişkin bilgilendirme yapılacağını vurguladı.

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