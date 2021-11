Liste güncellendi! İşte en ucuz sıfır arabalar

2020 yılının mart ayından beri mücadele verdiğimiz pandemide pek çok sektör olumsuz anlamda etkilendi. Bunlardan biri de otomobil sektörü oldu. Pandemiye bir de yüksek döviz kuru ve çip krizi eklenince sıfır araçlarda fiyatlar aldı başını gitti. Vatandaş yeni bir araç hayalini bile kuramazken, 2021 yılının son aylarında çeşitli kampanyalar yapıldı. İşte sıfır araçlarda kasım ayı fırsatları…

200 BİN TL’NİN ALTINDA ARAÇLAR VAR

Her geçen gün artan döviz kuru ile birlikte otomobil fiyatları da sürekli güncelleniyor. Otomobil firmaları 2022 yılına girmeden ellerindeki araçları tüketmek istiyor. Bunun için de çeşitli kampanyalar sunuldu. Sizler için araştırdığımız liste 200 bin TL’nin altında sıfır araçlarda mevcut. Araç almadan önce hazırladığımız listeyi ayrıntılarıyla incelemenizi tavsiye ederiz. İşte sıfır otomobillerde en ucuz markalar…

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 184 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 263 bin 900 TL

EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 254 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 197 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255 bin 300 TL

EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 245 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel - 242 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 253 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 266 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 200 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 242 bin 900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 236 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 197 bin 900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208 bin 900 TL

PANDA URBAN 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TL

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 229 bin 900 TL

500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 247 bin 900 TL

500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252 bin 900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 320 bin 900 TL

DACIA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 227 bin TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 218 bin TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 226 bin TL

Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 236 bin 900 TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 263 bin TL

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 259 bin 900 TL

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 207 bin 700 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 266 bin 500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 235 bin 500 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 266 bin 500 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 176 bin 700 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187 bin 800 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 197 bin 900 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 217 bin 850 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 226 bin TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 238 bin 100 TL

Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 240 bin 100 TL

Yeni i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 252 bin 500 TL

BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) - 217 bin 900 TL

BAYON 1.4MPI Style AT (Benzinli) - 241 bin 900 TL

BAYON 1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 253 bin 750 TL

1.0T Style DCT (Benzinli) - 265 bin 350 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 235 bin 300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247 bin 500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265 bin 400 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 255 bin 200 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 215 bin TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 259 bin TL

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 344 bin TL

YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR - 389 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 344 bin TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Elite- 26+ bin 400 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium- 376 bin 400 TL

RENAULT

RENAULT MEGANE

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 190 bin 900 TL

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 194 bin 900 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 249 bin 900 TL

Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 255 bin 900 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin - 263 bin TL

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin - 265 bin 500 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 236 bin 900 TL

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive - 247 bin 700 TL

Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium - 374 bin TL

KIA

PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 194 bin 900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 197 bin 900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201 bin 900 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 191 bin 900 TL

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 221 bin 900 TL

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 266 bin 500 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 223 bin 750 TL

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK - 232 bin 500 TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - 234 bin 600 TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Visia - 255 bin TL

Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 326 bin 100 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 202 bin TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 266 bin TL

SUZUKI

Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS - 212 bin 900 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 261 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision - 231 bin 200 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 241 bin TL

COROLLA 1.5 Dream - 253 bin 100 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 260 bin 500 TL

COROLLA 1.5 Flame - 255 bin 350 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264 bin 700 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP - 209 bin 900 TL

Corsa 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 243 bin 900 TL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 263 bin 700 TL