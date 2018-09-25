Liste hazırlayıp 100 bin kişiyi evlendirmişler! İşte 'abi' ve 'ablaların' yeni skandalı

Sabah’ın haberine göre; Talimatlarda örgüt kataloğunun öğrencilerden gizlenmesinden, ilk görüşmede masada karşılıklı değil, daha yakın (L) biçimde oturulması gerektiğine kadar absürt boyutlara varan pek çok ayrıntı yer alıyor. Kataloğun örgüt üyelerinden gizlenmesi gerektiği belirtilen kısımda, "Öğrencilere kesinlikle elimizde bir liste olduğu veya olacağı imajı verilmemeli. 'Biz senin için uygun bir aday bulmaya çalışıyoruz' denmeli" ifadeleri yer alıyor. İstihbarat raporunda FETÖ'nün izdivaç imamları yapılanma şeması yer alıyor. Bu şemaya göre örgütün İç Anadolu Bölgesi Emniyet Mahrem Ünitesi İzdivaç İmamı Ömer kod adlı Mehmet Ümit Akbey.

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre "İzdivaç genelgesinde" ilk görüşmedeki ayrıntılardan düğün aşamasına kadar bütün ayrıntılar şöyle:

Örgütün mahrem hizmetlerdeki mensuplarına bu kataloglar kullandırılarak 100 bin evlilik yaptırdı.

İlk görüşme: Karşılıklı tanışma ve dış görünüşlere bakma görüşme. Bundan dolayı ilk görüşme sonunda adayların dış görünüş ve genel CV'leri ile ilgili bir sıkıntı kalmamalı. Karşılıklı değil, birbirlerini görebilecekleri 'L' şeklinde oturmalılar.