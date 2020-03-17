Liste her geçen gün uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerini de etkiledi. İşte koronavirüsten etkilenen ünlü isimler...

Koronavirüse yakalanan ünlü isimler

İdris Elba İngiliz aktör İdris Elba da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Elba, Twitter hesabından paylaştığı videoda “Covid-19 testim pozitif çıktı. İyi hissediyorum. Şu ana kadar semptom göstermedim. Dışarı çıkmıyorum. Evden çıkmayın, pragmatik olun. Durumumla ilgili sizi bilgilendireceğim. Panik yok” dedi.

Kristofer Hivju Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Tormund'u canlandıran Kristofer Hivju'nun da koronavirüse yakalandığı açıklandı

Burak Akkul Çok Gezenti isimli gezi programının sunucu Burak Akkul, 5 gündür koronavirüs şüphelisiyle İstanbul'daki bir hastanede tedavi ediliyordu. Akkul yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Olga Kurylenko James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace’ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.

Begona Gomez İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sophie Gregoire Trudeau Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson

Peter Dutton Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton

Deniz Aytekin Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin

Rudy Gobert NBA oyuncusu Rudy Gobert

İrene Montero İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero

İshak Cihangiri İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri

Daniele Rugani Juventus futbolcusu Daniele Rugani

İuri Nozadze Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze

Roberto Stella İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella (Hayatını kaybetti)

Nadine Dorries İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries

Jaroslaw Mika Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika

General Farina İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina

Franck Riester Fransa Kültür Bakanı Franck Riester

David Sassoli Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli (Karantinaya alındı)

Rıza Rahmani İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani

Masume İbtikar İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar

Evangelos Marinakis Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis