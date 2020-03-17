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  4. Liste her geçen gün uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Liste her geçen gün uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Koronavirüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüse yakalanan isimler arasında dünyaca ünlü isimler ve siyasetçiler de yer alıyor. Son olarak dün gece 2 ünlü oyuncu tehlikeli virüse yakalandığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerini de etkiledi.

İşte koronavirüsten etkilenen ünlü isimler...

Koronavirüse yakalanan ünlü isimler

İdris Elba

İdris Elba
İngiliz aktör İdris Elba da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Elba, Twitter hesabından paylaştığı videoda “Covid-19 testim pozitif çıktı. İyi hissediyorum. Şu ana kadar semptom göstermedim. Dışarı çıkmıyorum. Evden çıkmayın, pragmatik olun. Durumumla ilgili sizi bilgilendireceğim. Panik yok” dedi.

Kristofer Hivju

Kristofer Hivju
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Tormund'u canlandıran Kristofer Hivju'nun da koronavirüse yakalandığı açıklandı

Burak Akkul

Burak Akkul
Çok Gezenti isimli gezi programının sunucu Burak Akkul, 5 gündür koronavirüs şüphelisiyle İstanbul'daki bir hastanede tedavi ediliyordu. Akkul yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Olga Kurylenko

Olga Kurylenko
James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace’ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Avrupa’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.

Begona Gomez

Begona Gomez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sophie Gregoire Trudeau

Sophie Gregoire Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi
Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson

Peter Dutton

Peter Dutton
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton

Deniz Aytekin

Deniz Aytekin
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin

Rudy Gobert

Rudy Gobert
NBA oyuncusu Rudy Gobert

İrene Montero

İrene Montero
İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero

İshak Cihangiri

İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri

Daniele Rugani

Daniele Rugani
Juventus futbolcusu Daniele Rugani

İuri Nozadze

İuri Nozadze
Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze

Roberto Stella

Roberto Stella
İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella (Hayatını kaybetti)

Nadine Dorries

Nadine Dorries
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries

Jaroslaw Mika

Jaroslaw Mika
Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika

General Farina

General Farina
İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina

Franck Riester

Franck Riester
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester

David Sassoli

David Sassoli
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli (Karantinaya alındı)

Rıza Rahmani

Rıza Rahmani
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani

Masume İbtikar

Masume İbtikar
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar

Evangelos Marinakis

Evangelos Marinakis
Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro (Koronavirüs şüphesi bulunuyor)
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, ünlü isimler,

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