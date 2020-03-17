Liste her geçen gün uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerini de etkiledi.
İşte koronavirüsten etkilenen ünlü isimler...
Koronavirüse yakalanan ünlü isimler
İdris Elba
İngiliz aktör İdris Elba da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Elba, Twitter hesabından paylaştığı videoda “Covid-19 testim pozitif çıktı. İyi hissediyorum. Şu ana kadar semptom göstermedim. Dışarı çıkmıyorum. Evden çıkmayın, pragmatik olun. Durumumla ilgili sizi bilgilendireceğim. Panik yok” dedi.
Kristofer Hivju
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Tormund'u canlandıran Kristofer Hivju'nun da koronavirüse yakalandığı açıklandı
Burak Akkul
Çok Gezenti isimli gezi programının sunucu Burak Akkul, 5 gündür koronavirüs şüphelisiyle İstanbul'daki bir hastanede tedavi ediliyordu. Akkul yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Olga Kurylenko
James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace’ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Avrupa’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.
Begona Gomez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sophie Gregoire Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau
Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi
Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson
Peter Dutton
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton
Deniz Aytekin
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin
Rudy Gobert
NBA oyuncusu Rudy Gobert
İrene Montero
İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero
İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri
Daniele Rugani
Juventus futbolcusu Daniele Rugani
İuri Nozadze
Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze
Roberto Stella
İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella (Hayatını kaybetti)
Nadine Dorries
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries
Jaroslaw Mika
Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika
General Farina
İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina
Franck Riester
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester
David Sassoli
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli (Karantinaya alındı)
Rıza Rahmani
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani
Masume İbtikar
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar
Evangelos Marinakis
Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis
Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro (Koronavirüs şüphesi bulunuyor)
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