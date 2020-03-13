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  4. Liste hızla uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Liste hızla uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Koronavirüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüse yakalanan isimler arasında dünyaca ünlü isimler ve siyasetçiler de yer alıyor. Son olarak Tom Hanks ve eşi hasta olduklarını açıkladı.

İşte Koronavirüse yakalanan ünlü isimler ve siyasetçiler...

Koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Sophie Gregoire Trudeau

Sophie Gregoire Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi
Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson

Peter Dutton

Peter Dutton
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton

Deniz Aytekin

Deniz Aytekin
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin

Rudy Gobert

Rudy Gobert
NBA oyuncusu Rudy Gobert

İrene Montero

İrene Montero
İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero

İshak Cihangiri

İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri

Daniele Rugani

Daniele Rugani
Juventus futbolcusu Daniele Rugani

İuri Nozadze

İuri Nozadze
Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze

Roberto Stella

Roberto Stella
İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella (Hayatını kaybetti)

Roberto Stella

Roberto Stella
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries

Jaroslaw Mika

Jaroslaw Mika
Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika

General Farina

General Farina
İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina

Franck Riester

Franck Riester
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester

David Sassoli

David Sassoli
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli (Karantinaya alındı)

Rıza Rahmani

Rıza Rahmani
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani

Masume İbtikar

Masume İbtikar
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar

Evangelos Marinakis

Evangelos Marinakis
Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro (Koronavirüs şüphesi bulunuyor)
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, coronavirüs, korona olan ünlüler,

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