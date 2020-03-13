Liste hızla uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

İşte Koronavirüse yakalanan ünlü isimler ve siyasetçiler...
Koronavirüse yakalanan ünlü isimler
Sophie Gregoire Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau
Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi
Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson
Peter Dutton
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton
Deniz Aytekin
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin
Rudy Gobert
NBA oyuncusu Rudy Gobert
İrene Montero
İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero
İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri
Daniele Rugani
Juventus futbolcusu Daniele Rugani
İuri Nozadze
Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze
Roberto Stella
İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella (Hayatını kaybetti)
Roberto Stella
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries
Jaroslaw Mika
Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika
General Farina
İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina
Franck Riester
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester
David Sassoli
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli (Karantinaya alındı)
Rıza Rahmani
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani
Masume İbtikar
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar
Evangelos Marinakis
Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis
Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro (Koronavirüs şüphesi bulunuyor)
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