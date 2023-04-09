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Listeler teslim edildi! AK Parti’de genç adayların çokluğu dikkat çekti

09.04.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Listede gençlik kolları başkanlığında yetişen isimlerin çokluğu dikkat çekti.

Listeler teslim edildi! AK Parti’de genç adayların çokluğu dikkat çekti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un listeleri Yüksek Seçin Kurulu’na teslim etmesinin ardından gözler milletvekili adaylarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki heyet, gençlik kolları başkanlığında yetişen bazı isimleri aday gösterdi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan başta olmak üzere birçok genç isim seçilebilecek yerlerden aday gösterildi.

O isimlerden bazıları şöyle:

Yusuf İbiş (Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı) Yozgat adayı

Furkan Ufuk Coşkun (Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı) Bingöl adayı

Zehranur Aydemir (Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı) Ankara adayı

Abdullah Korkmaz (Gençlik Kolları MKYK Üyesi) Gaziantep adayı

Derya Çıraklı (Gençlik Kolları MKYK Üyesi) Eskişehir adayı

Ethem Karahan (İl Gençlik Kolları Başkanı) Afyonkarahisar adayı

Mustafa Yıldız (İl Gençlik Kolları Başkanı) Adana adayı

Muhammed Çalağan (İl Gençlik Kolları Başkanı) Van adayı

Emre Karaçizmeli (İl Gençlik Kolları Başkanı) Şanlıurfa adayı

Mesut Bozatlı (İl Gençlik Kolları Başkanı) Gaziantep adayı

Ahmed Mahsum Melikoğlu (İl Gençlik Kolları Başkanı) Diyarbakır adayı

Gökberk Kocaaliler (İl Gençlik Kolları Başkanı) Erzurum adayı

Ömer Faruk Temiztürk (İl Gençlik Kolları Başkanı) Bursa adayı

Mücahit Yılmaz (İl Gençlik Kolları Başkanı) Samsun adayı

Rahmi Can Şeşen (Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyon Üyesi) Sakarya adayı

Cansın Yılmaz Yaşar (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı) Ankara adayı

Abdurrahman Kikizade (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı) Diyarbakır adayı

Firdevs Aktürk (İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi) Mersin adayı

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EDİRNE, DÜZCE VE AĞRI’DA KADINLAR LİSTEBAŞI

Öte yandan AK Parti'de kadın adaylarda da ciddi bir artış yaşandı. Listelerde 113 kadın milletvekili adayına yer verildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce’den birinci sıra adayı olurken, Edirne’de Fatma Aksal ile Ağrı’da Ruken Kilerci listebaşı oldu.

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