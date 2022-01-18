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Listeye virüs giremedi! Türkiye’nin yarısı cilt hastalıklarını aradı

18.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde milyonlarca kişi sonsuz bir bilgi kaynağı olan interneti, sağlık araştırmaları için de kullanıyor, belirtilerden yola çıkarak hastalıklar konusunda araştırma yapıyor. 2021 yılının “Türkiye’nin Online Sağlık Aramaları Raporu”nu hazırlandı. İnternette en çok aratılan hastalıkları gözler önüne serildi. Rapora göre 2021 yılında sırasıyla en çok cilt hastalıkları, alerji ve ben konuları aratıldı.

Listeye virüs giremedi! Türkiye’nin yarısı cilt hastalıklarını aradı

İnternet ve Televizyonda Sağlık Bilgisi Arama Davranışı ve İlişkili Faktörler araştırması sonuçlarına göre aktif internet kullanıcılarının %95,37’si internette sağlık araştırması yapıyor. Dünya genelinde internetten yapılan günlük aramaların yüzde 4,5’ini sağlıkla ilgili araştırmalar oluşturuyor.

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Bu çerçevede alanında en büyük çevrimiçi hizmet sağlayıcısı DoktorTakvimi, 2021 yılı için Türkiye’nin Online Sağlık Aramaları Raporu’nu hazırladı. 2021 yılında 39 milyon 129 bin 386 kullanıcı tarafından açılan 59 milyonu aşkın oturumu baz alarak çıkardığı rapor, internette en çok hangi hastalıklarının aratıldığını, bu aramaların şehirlere, coğrafi bölgelere göre nasıl şekillendiğini ortaya koydu.

EN ÇOK DERMATOLOJİ ARANDI

2021 yılında en çok aratılan hastalık ve hastalık belirtilerinde yüzde 18,8 ile cilt hastalıkları ilk sıradaydı. İkinci sırada yüzde 13,8 ile alerji, üçüncü sırada ise yüzde 13 ile ben yer aldı. İlk üçü sırasıyla şu aramalar takip etti: Yüzde 10,3 hemoroit, yüzde 9,3 çocuk ortopedisi, yüzde 7,6 bel fıtığı, yüzde 7,2 riskli gebelik, yüzde 6,8 varis, yüzde 6,7 kadın hastalıkları, yüzde 6 iltihaplı romatizma.

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Dermotoloji branşı yapılan aramalar cilt hastalıkları ve ben kategorileriyle toplamda %32,2; kadın hastalıkları ve doğum branşı ise riskli gebelik ve kadın hastalıkları ile ilgili yapılan aramalarla %13.9’luk bir paya sahip.

EN ÇOK SAĞLIK ARAMASI İSTANBUL’DAN YAPILDI

En çok sağlık araması yapan kullanıcıların bulunduğu şehir %22.06 ile İstanbul iken ikinci sırayı %15.10 ile Ankara, üçüncü sırayı ise %8.49 ile İzmir aldı. İller bazında bakıldığında Ankara, İstanbul ve İzmir’de en çok aratılan hastalık ve belirtileri sıralamasında cilt hastalıkları, çocuk ortopedisi hastalıkları ve hemoroitten sonra saç dökülmesi, ben, bel fıtığı, obsesif kompulsif bozukluk, varis, kadın hastalıkları ve iltihaplı romatizma yer aldı.

KARADENİZLİLER VE GÜNEYDOĞULULAR ALERJİ, AKDENİZLİLER BEN ARATTI

Coğrafi bölgelerine göre sağlık aramasında ilk sırayı yüzde 31,9 ile Marmara, ikinci sırayı yüzde 28 ile İç Anadolu, üçüncü sırayı ise yüzde 13,2 ile Ege aldı. Yüzde 2,36 ile Doğu Anadolu ise sonuncu oldu. Marmara Bölgesi’nde cilt hastalıklarının ardından en çok çocuk ortopedisi hastalıkları ve alerjiye yönelik aramalar yapıldı. İç Anadolu’da cilt hastalıklarını ben ve hemoroit, Ege’de ise ben ve alerji izledi.

Coğrafi bölgelere göre en çok aratılan hastalık ve hastalık belirtilerine bakıldığında ise cilt hastalıklarının her bölgede ilk 3 sırada yer aldı. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde en çok aranılan konu cilt hastalıkları; Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise alerji oldu. Akdeniz’de ise bir cilt hastalığı türü olan ben arandı.


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