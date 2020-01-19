Literatüre girecek ameliyat

Elazığ’da bir hastanın sağ ve sol akciğerine yapılması gereken ameliyat, tek seferde ‘videotorakoskopi’ desteğiyle 4 santimlik bir kesiden yapıldı. Türkiye’de ilk defa yapılan ameliyata imza attıklarını aktaran Op. Dr. Tayfun Kermenli, operasyonu literatüre kazandıracaklarını söyledi.

35 yaşındaki Havva Aytekin, sağ ve sol akciğerindeki lekeler nedeniyle Diyarbakır’dan Elazığ’a geldi. Medical Park Elazığ Hastanesine başvuran Aytekin, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından yapılan tetkikler sonrası ameliyata alındı. Op. Dr. Kermenli, Türkiye’de ilk defa uygulanan ve literatüre kazandırmayı istediği 4 santimlik tek kesiden çifte akciğer operasyonu yaptı. Hastanın Diyarbakır’dan geldiğini aktaran Op. Dr. Kermenli, “Hastanın akciğerinde ‘nodül’ dediğimiz lekeler mevcuttu. Bunların daha önce geçirdiği bir hastalığa bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Hastalığın tanısı ve tedavisi açısından nodüllerin çıkarılması gerekiyordu. Normalde genel olarak uyguladığımız işlem hem sağ akciğerde hem de sol akciğerde birer hafta arayla iki ayrı operasyondur. Ancak biz tek kesiden hem sağ akciğerdeki hem de sol akciğerdeki nodülleri çıkardık. Bu sayede hasta bir defa narkoz alarak aynı operasyonla tek kesiden girilerek hem sağ akciğerden hem de sol akciğerinden ameliyat olmuş oldu” dedi.

Yaptıkları operasyonun Türkiye’de ilk defa yapılan bir ameliyat olduğunu aktaran Dr. Kermenli, “Normalde ülkemizde çeşitli merkezlerde ‘subksifoid kesi’ dediğimiz iman tahtası kemiğinin hemen altından yapılan ameliyatlar sol ve sağ akciğer için ayrı ayrı yapılabiliyor. Göğüs kemiğinin ve iman tahtası kemiğinin hemen altında bir kesi ile sağa ve sola girilebiliyor. Bu şekilde yapılan ameliyatlar var. Ama sağ ve sol akciğerden de ameliyat olan hasta Türkiye’de daha önce bildirilmedi. Bunu da biz literatüre kazandıracağız. İlk defa ülkemizde böyle bir ameliyat yapıldı. Hastamızın en önemli avantajı herhangi bir ameliyat ağrısı çekmemiş olması. Operasyon esnasında hiçbir kemiği kesilmediği ve kemiklerin arasından girilmediği için çok rahat bir ameliyat oldu. Normalde hastamız bir hafta, 10 gün içinde iki ayrı ameliyat olacakken bu şekilde tek keşiden girilen operasyon sonrası hastane yatışı sadece 4 gün sürdü. Hastamız hem daha çabuk iyileşti hem de daha erken taburcu oldu" diye konuştu.

Operasyonda videotorakoskopi aletini kullandıklarını ifade eden Kermenli, 4 santimlik küçük bir kesiden girilerek her iki operasyonun başarıyla yapıldığını aktardı.

Operasyon geçiren Havva Aytekin ise, “Akciğerinde leke var dediler. Ben de buraya geldim. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum. Şimdi çok iyiyim” dedi.

